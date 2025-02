Miliardarul Elon Musk a reacționat pe rețeaua sa de socializare, X, după ce Călin Georgescu, despre care susținătorii afirmă că ar fi câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România, a fost ridicat și dus la Parchetul General.

Omul de afaceri american, cunoscut pentru comentariile sale controversate și pentru apropierea de fostul președinte Donald Trump, nu a oferit detalii suplimentare, dar postarea sa a stârnit numeroase reacții online.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2025