Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, joi, că autorităţile nu îi vor mai dărâma patinoarul din Otopeni, precizând că are promisiuni că acesta va fi protejat cu un zid de noua cale ferată care urmează să lege Gara de Nord din Capitală de Aeroportul Henri Coandă, în vederea organizării la Bucureşti a unor meciuri de fotbal în cadrul EURO 2020.

Ce spune Ion Țiriac despre aceste promisiuni

„Se pare că patinoarul nu-l mai dărâmă pentru că îmi face protecţie totală faţă de calea ferată. Dar nu mai fac universitatea pe care trebuia să o fac acolo. Mie mi se pare imposibil, şi peste tot în lumea asta e la fel, ca linia de cale ferată să treacă la 6 metri şi jumătate de geamul hotelului sau de cel al blocului de birouri. Dar la noi totul e posibil. La mine, la patinoar, linia de cale ferată e la 22 de metri şi mi s-a promis că se face o haltă acolo, să fie primit… măcar vor avea copiii cu ce să vină la patinoar, că e mai greu cu autobuzul de ajuns acolo”, a spus Ţiriac în cadrul seminarului „Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei”.

„Dar eu în afară de haltă şi de izolarea fonică am nevoie şi de altceva la patinoar. Am nevoie de un zid ceva, o protecţie. Pentru că dacă e o şansă de unu la un milion să mi se întâmple o nenorocire? Ca la Colectiv sau cum mi s-a întâmplat în Spania, la sala unde am jucat 12 ani şi din cauza unor nemernici care au închis uşile şi aşa mai departe şi au murit 5 copii. Deci patinoarul trebuie protejat, să vină nişte ingineri şi să spună că trenul nu poate să cadă acolo nici dacă vine bomba … Că altfel eu îl dau cadou cui vrea. Nu am niciun fel de problemă să dau patinoarul. Domnul Orban zice că nu dărâmă patinoarul şi că face zidul… Să facă, mai întâi să văd. Altfel să-l ia cine vrea, să-l ia să-l mute”, a adăugat Ţiriac.

Calea ferată pentru EURO 2020 a stricat tot planul miliardarului în zonă

Omul de afaceri Ion Ţiriac a contestat încă de la început intenţia Ministerul Transporturilor de a construi o cale ferată care să lege Gara de Nord din Capitală de Aeroportul Henri Coandă, în vederea organizării la Bucureşti a unor meciuri de fotbal în cadrul EURO 2020, în apropierea patinoarului său din Otopeni. El susţine că în zonă deţine câteva zeci de hectare de teren pe care a construit patinoarul, iar în viitor doreşte să ridice un campus pentru o universitate privată non-profit, iar aceste planuri îi sunt compromise de proiectul ministerului.

În prezent, lucrările la acest tronson de cale ferată sunt oprite ca urmare a unei decizii obţinute în primă instanţă de mai mulţi proprietari, persoane juridice şi fizice, din zonă.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, fostul tenisman Ilie Năstase, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, şi preşedinta Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen, au participat, joi, alături de oficiali şi consilieri ai autorităţilor locale şi centrale, la seminarul „Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei” organizat de DC Media Group.

Te-ar putea interesa și: