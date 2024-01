Soacra lui Donald Trump s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Melania Trump, într-o postare realizată pe pagina de socializare, care a strâns imediat sute de mii de aprecieri.

Fosta primă doamnă a SUA a scris că mama ei, Amalija Knavs, a fost o femeie puternică. Aceasta s-a purtat întotdeauna cu „grație, căldură și demnitate”.

Totodată, a fost dedicată în întregime soțului, fiicelor, nepotului și ginerelui ei. Cauza morții nu a fost dezvăluită de către soția lui Trump.

La rândul lui, Donald Trump a menționat luna aceasta că soacra sa născută în Slovenia este „foarte bolnavă”.

În trecut a fost remarcată absența fostei prime doamne din fotografia de Crăciun a familiei Trump. La momentul respectiv, au apărut informații potrivit cărora Melania Trump avea grijă de mama ei bolnavă.

Amintim că Amalija Knavs și soțul ei, Viktor, au devenit cetățeni americani în 2018, după ce au locuit în SUA având cărți verzi sponsorizate de doamna Trump.

Înainte de obținerea cetățeniei, regretata Amalija Knavs a lucrat la o fabrică de textile din orașul sloven Sevnica. Soțul ei era vânzător de mașini.

Melania Trump a urmat liceul în capitala slovenă, Ljubljana. Aceasta l-a cunoscut pe Donald Trump în 2005, în timp ce lucra ca model.

Au împreună un fiu, Barron, născut în 2006, în același an în care ea a devenit cetățean american.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024