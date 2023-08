Potrivit lui Sorin Grindeanu, rectificarea bugetară va fi pozitivă. Acesta a adăugat că la Transporturi au cerut 16 miliarde de lei, justificat, şi trebuie să vadă care este suma, deoarece ar putea fi mai mică decât au cerut.

”Rectificarea, din ceea ce ştiu eu, va fi o rectificare pozitivă, ceea ce este un prim lucru bun. Acum, o să vedem care este suma, că s-ar putea să fie mai mică decât am cerut noi, la Transporturi. Am cerut 16 miliarde, justificat, fiind ministerul care în acest moment cred că suntem cei care cheltuim cel mai mult de investiţii, nu cred că este altcineva care să facă acest lucru în ritmul în care o facem noi la Transporturi. Din 16 miliarde, o proporţie covârşitoare este pentru investiţii. Acum, o să vedem care este suma prevăzută pentru rectificare, per total. Sigur, vor mai exista discuţii în zilele următoare”, a declarat oficialul în cadrul unei conferințe de presă.