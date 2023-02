Premieră pentru România, anunţată de către ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu

Oficialul din Guvern a transmis sâmbătă, 11 februarie, că este pentru prima dată de la intrarea în Uniunea Europeană când România cheltuie toţi banii alocaţi pe un exerciţiu bugetar pentru Transporturi.

Grindeanu a adăugat că a solicitat Comisiei Europene să se poată accesa sume de la alte componente.

„De când am intrat noi în Uniunea Europeană, din 2007, cam la fiecare exerciţiu bugetar, să ştiţi că pe domeniul transporturilor nu a fost o problemă de finanţare. De fiecare dată, noi am dat bani înapoi la UE, fiindcă nu am fost în stare să-i cheltuim.

Ăsta este adevărul din 2007 şi până acum”, a afirmat Sorin Grindeanu, prezent sâmbătă la Alba Iulia, la o dezbatere organizată de europarlamentarul Victor Negrescu.

Ministrul Transporturilor a amintit că, pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, banii se pot cheltui până la finalul acestui an.

„La Transporturi, unde sunt foarte mulţi bani – să ştiţi că am mai rămas cu 56 de milioane de euro, pe care îi vom cheltui, probabil, în săptămânile viitoare. Ceea ce ne duce în situaţia unică după Revoluţie şi anume aceea în care am cheltuit toţi banii alocaţi pe vechiul exerciţiu bugetar.

Am făcut o cerere către Comisia Europeană, pentru că rămânem vreo 10 luni în situaţia în care am putea, noi, la Transporturi, să accesăm şi alte sume de bani, de la alte componente care nu au reuşit şi nu reuşesc să-şi cheltuie aceste sume.

Şi decât să ne aflăm la sfârşitul anului 2023 în situaţia în care dăm bani înapoi către Comisie, mai bine transferă aceste sume către transporturi, pentru că noi vom fi în stare să cheltuim această sumă.

Deci, e pentru prima dată, probabil în vreo două săptămâni terminăm şi acest rest la Transporturi, când suntem în stare să cheltuim toate sumele alocate”, a declarat ministrul.

Se lucrează acum la circa 600 km de autostradă în România

În 2022, la Ministerul Transporturilor s-au semnat contracte de 10,3 miliarde de euro, mai mult decât în cinci ani.

„Ca să vă faceţi o imagine, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, adunate la un loc, nu sunt în sumă de 10,3 miliarde de euro, cât am reuşit în 2022”, a adăugat Sorin Grindeanu.

În baza contractelor semnate anul trecut, sunt acum în execuţie aproape 600 de kilometri de autostradă şi drumuri expres şi în diverse faze de licitaţie aproximativ 340 de kilometri.

„De ce dau toate aceste date? Pentru că, în acest moment, prin ceea ce s-a întâmplat în 2022, s-au creat toate premisele ca în fiecare an, începând de anul acesta, minimum de kilometri pe care să-i dăm în circulaţie anual este de 100. La anul, probabil, ne vom duce spre 150-160 de kilometri”, a spus ministrul.