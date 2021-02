Sorin Cîmpeanu a declarat că bugetul va include o majorare în medie cu 25% a costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale.

Sorin Cîmpeanu, mulțumit de de bugetul alocat în acest an

„Anul trecut, era Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi bugetul ministerului era împreună, educaţie şi cercetare. Dacă dăm la o parte partea de cercetare şi rămânem cu execuţia pe educaţie, avem 28,276 miliarde de lei. Dacă este aşa, este o surpriză foarte plăcută şi mă aşteaptă o perioadă de muncă”, a transmis Cîmpeanu la Digi 24.

De asemenea, ministrul Educației a menţionat că bugetul va include o majorare în medie cu 25% a costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale, cu precizarea că procentele mai mari vor fi direcţionate către şcolile din mediul rural.

„Această creştere va fi direcţionată mai mult către cheltuielile materiale ale şcolilor din mediul rural decât pentru cele din mediul urban, pentru simplul motiv că randamentul unei centrale pe lemne în mediul rural este mult mai scăzut, spre exemplu, decât cel al unei centrale moderne din zona urbană; pentru simplul motiv că în şcolile din mediul rural sunt mai puţini elevi, deci suma totală avută la dispoziţie de către şcoală este mai mică”, a adăugat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că, pentru prima dată, din bugetul de stat vor fi decontate bursele elevilor, suma alocată fiind de 536 de milioane de lei, dar şi naveta elevilor, integral.

Anunțul făcut anterior

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis anterior că are o „aşteptare clară” privind bugetul pentru anul 2021.

„Una din condiţii a fost creşterea semnificativă, aşa cum nu a mai fost până acum, a componentei costului standard per elev destinat acoperirii cheltuielilor materiale. Din această perspectivă, sunt foarte mulţumit. Din perspectiva burselor elevilor, de asemenea. Vrem să avem o finanţare a cercetării, finanţare instituţională a cercetării.

Sunt motive de satisfacţie. (…) Am afirmat public în mod repetat şi deliberat că, înţelegând constrângerile bugetare din acest an, constrângeri bugetare care nu sunt specifice doar României, totuşi am o aşteptare clară: în valoare absolută, raportat la execuţia pe 2020, bugetul Ministerului Educaţiei, în special, şi bugetul Educaţiei, în general, să fie mai mare.

Este un minim. Acest minim, dacă va fi asigurat, va fi acelaşi ministru al Educaţiei, dacă nu va fi asigurat va fi un alt ministru la Educaţie care ştie să rezolve problemele fără resurse financiare”, a declarat Cîmpeanu.