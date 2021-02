Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaței, anunţă că jumătate dintre copiii depistaţi ca fiind infectaţi cu virusul SARS-COV-2 după reluarea cursurilor sunt din Bucureşti şi din judeţele Cluj şi Arad. Acesta este de părere că statistica prezentantă duce la unele concluzii cu privire la respectarea regulilor. El îi îndeamnă pe părinţi să nu îşi trimită copiii în colectivitate dacă au fie şi “cele mai mici simptome de boală” pentru că pot pune în pericol viaţa rudelor bolnave ale altor copii.

În plus, șeful de la Educație a precizat că în 10 județe din România nu sunt cadre didactice infectate.

În judeţele Cluj, Arad şi în municipiul Bucureşti sunt, conform raportărilor de joi după-amiază, 122 de copii infectaţi, reprezentând jumătate din numărul copiilor infectaţi la nivel naţional, identificaţi pe bază de teste.

Acesta a menţionat că elevii aflaţi în aceste situaţii nu vor primi absenţe, iar ministerul insistă pentru transmiterea cursurilor şi online.

“Dacă nu există cabinet şi personal medical nu are cine să administreze aceste teste, deci nu are niciun sens să ajungă în şcoli, pentru că am întâlnit solicitări de a trimite în şcoli teste antigen, ca să le administreze cine? După care am primit informaţii cum că şcolilor care nu au cabinete medicale li se cere să raporteze la DSP câte teste a făcut. Păi câte teste să facă, dacă nu au primit teste, nu are cine să le administreze?”, a mai arătat Sorin Cîmpeanu.