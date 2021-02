Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis, joi, că are o “aşteptare clară” privind bugetul pentru anul 2021. Astfe, bugetul Educaţiei pe acest an ar trebui să fie mai mare raportat la execuţia bugetară din 2020, adăugând că, în caz contrar, va fi un alt ministru, “care ştie să rezolve problemele fără resurse financiare”.

Anunțul făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu

“Una din condiţii a fost creşterea semnificativă, aşa cum nu a mai fost până acum, a componentei costului standard per elev destinat acoperirii cheltuielilor materiale. Din această perspectivă, sunt foarte mulţumit. Din perspectiva burselor elevilor, de asemenea. Vrem să avem o finanţare a cercetării, finanţare instituţională a cercetării.

Sunt motive de satisfacţie. (…) Am afirmat public în mod repetat şi deliberat că, înţelegând constrângerile bugetare din acest an, constrângeri bugetare care nu sunt specifice doar României, totuşi am o aşteptare clară: în valoare absolută, raportat la execuţia pe 2020, bugetul Ministerului Educaţiei, în special, şi bugetul Educaţiei, în general, să fie mai mare. (…)

Este un minim. Acest minim, dacă va fi asigurat, va fi acelaşi ministru al Educaţiei, dacă nu va fi asigurat va fi un alt ministru la Educaţie care ştie să rezolve problemele fără resurse financiare”, a declarat Cîmpeanu.

Cîmpeanu, prezent la o conferință pe educație

În cadrul unei conferinţe organizate de Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi DC Media Group, el a mai spus că România ar avea nevoie de 3.000 de consilieri şcolari.

“Avem nevoie de 3.000 de consilieri şcolari. Nu avem aceşti consilieri şcolari. Avem absolvenţi de psihologie, care nu au competenţe specifice pe consiliere şcolară, ceea ce nu este în regulă, pentru că un consilier şcolar trebuie să îndrume elevul pentru oferta educaţională, rute, să adapteze recomandările la specificul elevului. În aceeaşi situaţie suntem şi pentru cei care ar urma să predea Educaţie financiară”, a mai explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.