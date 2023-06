Dana Roba a fost victima unui caz extrem de grav de violență domestică, după ce soțul ei a atacat-o cu un ciocan, provocându-i leziuni severe în zona craniului.

Ea a fost transportată în stare gravă la spital și supusă unei intervenții chirurgicale pe creier, care a durat nouă ore.

O fostă prezentatoare TV a dezvăluit totul

La auzul acestei vești, fosta jurnalistă Magda Vasiliu a răbufnit și a dezvăluit prin ce traume a fost nevoită să treacă la rândul său.

„Sunt absolut îngrozită de ce i s-a întâmplat Danielei Roba. Nu ne cunoaștem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani de zile…și puteam nici să nu fi auzit de ea…Simplul gând că o femeie e lovită cu ciocanul de soț în timp ce doarme, mă cutremură… Stai în casă, trăiești sub același acoperiș cu un om care, brusc, devine un monstru… este înfricoșător.

Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită… dar am plecat de fiecare dată la timp… Și am decis, în consecință, că Vlad e singurul bărbat (în devenire) pe care îl mai vreau sub același acoperiș. Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experiență că e bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie.

Eu am pierdut ani, am închis ochii, am încercat să accept compromisuri. Degeaba. Nu ajută la absolut nimic. Acum sunt liberă, nu singură. Așa mă consider.

Cât despre Daniela Roba, nu mă pot gândi decât că e o femeie tânăra, mama… țin pumnii să și revină, deși nu sunt sigură că se va recupera vreodată complet. Poate fizic o va face, dar rănile lăsate în psihicul, în sufletul ei nu cred că se pot șterge vreodată…”, a scris Magda Vasiliu pe pagina sa de Facebook.

Ce face Magda Vasiliu în Italia?

Magda Vasiliu s-a mutat de aproape 6 ani în Italia pentru a avea grijă de fiul ei, Vlad, după ce acesta a fost diagnosticat cu o formațiune malignă la piciorul drept.

„În Italia lucrez în contact direct cu clienții, într-o agenție imobiliară… Și, deși nu mă așteptam să-mi placă, îmi place mult…Contactul direct cu oamenii e uneori dificil, unii sunt drăguți, alții ciudați, alții au niște cerințe absolut surprinzătoare… Dar ce am remarcat cu tristețe este un aspect care n-are de-a face cu imobiliarele. Sedentarismul este absolut ucigător.

Văd mai ales femei, dar și bărbați care la 45-50 de ani cer ca imobilele să nu aibă scări, străzile care duc la case să nu fie în pantă, să nu trebuiască să facă niciun efort. Sunt persoane care refuză să vadă o proprietate din cauza scărilor, care se chinuie să urce scările, gâfâie, se opresc… și nu sunt puține.

Apoi, Montefiascone este un oraș în care puține străzi sunt drepte, fără pantă. În plus, multe proprietăți sunt foarte vechi, sunt case din piatră construite pe câte trei nivele. Acum o sută de ani sau chiar mai mult, oamenii așa construiau și așa trăiau, pentru că nu erau sedentari.

E la fel de adevărat că acum sute de ani mulți nu apucau 50-60 de ani. Eu nu sunt vreo sportivă, dar Pilates fac în mod constant. Am avut acum o sută de ani o fractură de rotulă foarte urâtă… în zilele în care fac Pilates nu-mi simt genunchiul.

Dacă mă opresc din a face mișcare chiar și pentru o perioadă scurtă, îmi vine greu să urc scări. Deci, ar trebui să facem mișcare. Sau măcar pe copii să-i obișnuim așa, pentru că nu există atâtea case fără scări câte persoane sedentare văd că sunt și cu siguranță, vor mai fi…”, a scris Magda Vasiliu pe contul de Facebook.