Alianța USR-PLUS declară că rămâne consecventă și va cere Președintelui Iohannis, după succesul moțiunii de astăzi, să convoace negocieri în vederea alegerilor parlamentare anticipate. Alianța consideră că România are nevoie de o guvernare competentă și legitimă iar moțiunea a reprezentat doar primul pas.

„Rămânem consecvenți și spunem că este nevoie de alegeri parlamentare anticipate, iar succesul de astăzi de la moțiune reprezintă doar un prim pas în această direcție. În lipsa acestor alegeri anticipate, nu vom avea decât un guvern fragil, susținut de o majoritate parlamentară volatilă, în care unele partide își urmăresc propriul interes. Va continua traficul de parlamentari, orice proiect reformator va fi blocat, iar criza politică se va prelungi. Nu asta vor românii să vadă. Țara are nevoie de o guvernare competentă și legitimă, iar plecarea doamnei Dăncilă este doar o etapă”, a declarat Dan Barna.

„România a scăpat de cel mai slab guvern din istorie, un guvern care a încercat să se mențină în funcție fie plătind voturile cu sute de mii de euro, cu funcții în Parlament sau în instituții publice, fie prin amenințări cu dosare penale. Acum, România are șansa reconstrucției. Așa cum am spus, USR PLUS este pregătită să-și asume responsabilitatea guvernării, dar are nevoie, pentru asta, de o majoritate parlamentară stabilă, pe care doar alegerile anticipate o pot oferi. Una este să fie o majoritate parlamentară în opoziție cu PSD, alta este să fie o majoritate parlamentară care să-și dorească și să fie și capabilă să construiască un proiect politic articulat ca să repare răul făcut de PSD și să dezvolte România”, a declarat și Dacian Cioloș.

În cazul în care partidele și Președintele Iohannis sunt de acord cu ce a propus USR-PLUS alegerile anticipate ar putea fi organizate cel mai tărziu în primăvara anului viitor.

