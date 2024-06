Miliardarul Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, și-a început scrisoarea anuală către acționari spunând că „acum e timpul să regândim momentul ieșirii la pensie”.

El a subliniat faptul că tot mai mulți americani se pensionează de la an la an. Acest lucru, susține el, are un „impact masiv asupra sistemului de pensii al țării”, în special visteria Securității Sociale, care rămâne rapid fără bani, scrie Moneywise.

Nimeni nu ar trebui să lucreze mai mult decât își dorește

Larry Fink a explicat în scrisoarea sa: „Nimeni nu ar trebui să lucreze mai mult decât își dorește. Dar cred că este o nebunie să credem că ideea noastră de ancoră privind vârsta potrivită de pensionare – 65 de ani – provine din vremea Imperiului Otoman.”

Fink nu a pretins niciodată că are răspunsul, dar a sugerat că încurajarea americanilor să lucreze mai mult timp „mai curând cu morcovul, decât cu bățul” poate ajuta la atenuarea anumitor provocări economice privind o criză a pensionării.

Opiniile sale nu sunt împărtășite de toată lumea. Economistul Teresa Ghilarducci, expertă în probleme de pensionare din SUA, a respins sugestia lui Larry Fink într-un interviu recent.

„Dacă dl. Fink crede că oamenii care muncesc mai mult – poate cu un an sau doi ani – va însemna că vor ajunge la bătrânețe fără a fi săraci, mai ales dacă sunt muncitori din clasa de mijloc, sau că muncind mai mult își vor menține standardele de viață, atunci greșește”, a spus ea.

Ghilarducci a explicat de ce este împotriva creșterii vârstei de pensionare.

De ce nu este corect să crești vârsta pensionării

Ghilarducci crede că oamenii trebuie să aprofundeze datele despre speranța de viață și modul în care aceasta se leagă de longevitatea muncii.

„Nu toată lumea trăiește foarte mult”, a subliniat ea. „Există o parte din populație care a beneficiat de îngrijiri medicale bune și a avut locuri de muncă care le-au îmbunătățit sănătatea, bunăstarea și abilitățile. Ei trăiesc mai mult. Dar există unele segmente ale economiei Americii, unde longevitatea scade, de fapt. Sinuciderile, dependența de opioide și chiar și tipurile de locuri de muncă pe care le au oamenii sunt cele care le scurtează viața”, explică ea.

Locurile de muncă din unele sectoare au șubrezit sănătatea oamenilor

Ghilarducci susține că această „inegalitate” din societate face ca acest argument comun „a trăi mai mult, a munci mai mult” este irealizabil pentru o mare parte a americanilor.

Mai exact, ea a evidențiat situația dificilă a lucrătorilor în vârstă în joburi cu guler roz (cariere orientate spre îngrijire) și joburi „deschise” cu guler albastru, care pot necesita munca pe un computer.

„Sectorul serviciilor – îngrijirea persoanelor în vârstă, îngrijirea copiilor – necesită multă activitate fizică, iar acele locuri de muncă distrug sănătatea oamenilor”, a explicat Ghilarducci. „Computerul a ușurat anumite aspecte ale locurilor de muncă, dar cerințele pentru o concentrare intensă, o vedere ascuțită și capacitatea de a accelera munca au îngreunat și acele locuri de muncă”, afirmă ea.

Ghilarducci susține că locurile de muncă pe care le au americanii mai în vârstă „pot crește nivelul de cortizol, pot crește inflamația și ar putea provoca mai multe tulburări metabolice și moarte timpurie”. Drept urmare, spune ea, a convinge oamenii să lucreze mai mult timp nu este o soluție viabilă la provocările crizei de pensionare.

Ghilarducci a citat o statistică, spunând că americanii în vârstă sunt, adesea, „forțați să se pensioneze” din cauza problemelor de sănătate – cum ar fi genunchii, tulburări metabolice și stres – sau pentru a avea grijă de soț sau de soție.