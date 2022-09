Veniturile celor 7 administratori de pensii private care gestionează active de peste 92,4 miliarde de lei doar la Pilonul II vin dintr-un comision de administrare a acestor active, constituit din 2 surse. Este vorba de deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 0,5% și de deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună.

Ministerul Muncii a lansat un proiect de Ordonanță de urgență care propune printre altele, eliminarea comisionului pe contribuțiile plătite, una din cele două surse de venituri ale administratorilor din Pilonul II.

ASF a susținut că, anul trecut, administratorii de fonduri a câștigat din aceste 2 tipuri de comisioane peste 577 milioane de lei, din care 48,5 milioane de lei au fost încasați din comisionul pe contribuțiile plătite. Potrivit legii, valoarea comisionului de administrare perceput de către administratorii de fonduri administrate privat din activul net total poate fi de 0,07% pe lună doar dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației. Dacă rentabilitatea fondurilor este sub nivelul ratei inflației, cum se întâmplă în prezent, acest comision nu poate depăși 0,02% pe lună.

Tăierile de comisioane îi va afecta pe cei de la Pilonul II?

Potrivit ASF, începând cu luna mai 2022 comisionul perceput de fondurile de pensii private din activul net al fondului a fost de 0,02% pentru toate fondurile de pensii administrate privat.

ASF a dat detalii, potrivit Hotnews, dacă nu cumva aceste tăieri de comisioane ar putea afecta activitatea de administrare și investiții și în cele din urmă chiar câștigurile participanților la pilonul II. Autoritatea a arătat că vor fi mai mulți bani în conturile românilor la Pilonul II, deci și o sumă mai mare de comisionat de administratorii de pensii private prin singurul comision care ar rămâne – comisionul pe activul net.

Totuși, cei 7 administratori din Pilonul II se tem că Guvernul i-ar obliga să meargă pe pierdere, cu venituri sub cheltuieli. Ei au atenționat săptămâna trecută autoritățile că eliminarea comisioanelor din contribuții ar accentua și mai mult reducerea puternică a veniturilor din acest an, fapt ce ar putea afecta sustenabilitatea operațiunilor din România. Aceștia spun că în acest an, pe fondul volatilității piețelor financiare și implicit al performanțelor reduse ale fondurilor de pensii, se așteaptă la o reducere cu 43% a veniturilor din comisioane, comparativ cu anul trecut, adică la venituri de circa 330 milioane de lei, față de venituri de peste 577 milioane de lei în 2021. Suplimentar, eliminarea comisioanelor din contribuții, propusă acum de ASF și Guvern, ar conduce la o diminuare cu încă 15-20% a acestor venituri, respectiv circa 55-60 milioane de lei, conform estimărilor realizate de APAPR.

De ce se tem administratorii de fonduri de pensii

Datele publice analizate de sursa citată au indicat că, dacă s-ar elimina comisionul pe contribuții, cei 7 administratorii de fonduri de pensii ar urma să aibă anul viitor venituri din comisioanele din Pilonul II de circa 220 milioane de lei, în condițiile în care cheltuielile anuale ajung pe la 400 milioane de lei.

Cele mai recente date ASF arată că la nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 martie 2022 a fost de circa 217 lei/participant. Cât ar câștiga în medie un participant la Pilonul II dacă se elimină comisionul de 0,5% pe contribuții? Puțin peste 1 leu. Atât înseamnă 0,5% din 217 lei. Câștigul va fi prin urmare infim pentru participanți. La fel stau lucrurile și în ceea ce spune ASF că s-ar câștiga prin mutarea banilor în activul net de unde administratorii ar avea de comisionat mai mult.

55-60 milioane de lei adăugate la valoarea totală a activelor care depășește 92,4 miliarde de lei nu înseamnă mai nimic, aproape că nu s-ar sesiza în veniturile în plus pe care le-ar încasa administratorii.

Trebuie menționat că, prin actuala legislație, 10% din veniturile din comisioanele aplicate de administratori se duc chiar în conturile Autorității de Supraveghere Financiară. Un alt procent se duce la Casa Națională de Pensii (CNPP). O parte se duce sub formă de contribuții și la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (FGDSPP).