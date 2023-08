Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a declarat marţi că se colectează aproximativ 26% din PIB, de la 33% în trecut. Sindicalistul garantează că nu angajaţii ANAF sunt de vină pentru scăderea istorică a gradului de colectare al taxelor şi impozitelor din PIB.

De asemenea, acesta a precizat că personalul din ANAF s-a redus pe cale naturală în ultimii 10 – 15 ani cu aproximativ 30%.

El a precizat că, după ultima variantă a Ordonanţei care tot circulă, există posibilitatea ca mulţi oameni să îşi piardă locurile de muncă. Despre gradul de colectare a taxelor de către ANAF, preşedintele sindicatului a spus că se aduc cu „10 sau 12 % mai mulţi bani decât anul trecut, problema este că anumite cheltuieli probabil au crescut mult mai mult, conform bugetului”.

Vă garantez că nu angajaţii ANAF sunt de vină că gradul de colectare a taxelor şi impozitelor din PIB a scăzut atât de drastic. Dacă acum am colecta 33% ca anii trecuţi, nu am avea absolut această problemă şi nici discuţii”, a arătat Dorin Modure.

„Să nu uităm că salariile în sistemul bugetar nu au crescut în ultimul an, dacă anul trecut s-au putut plăti salariile dintr-un buget mult mai mic, cu 10%, anul acesta de ce trebuie să tăiem veniturile unor categorii de bugetari pentru a acoperi deficitul? Din câte ştiu, am ajuns că colectăm undeva la 26% din PIB, de la 33% din PIB.

Reprezentantul sindicatului Solidaritatea a menţionat că tensiunile sociale apar „din această metodă a Guvernului de antagoniza sistemul public cu cel privat”.

„Este o falsă problemă, noi ne certăm în timp ce alţii îşi văd de treabă şi nu m-aş mira să afăm peste câţiva ani că s-au cumpărat la unele ministere pixuri cu 5.000 de euro. Noi am oferit soluţii, din păcate nu ne bagă nimeni în seamă. Dacă am reduce evaziunea fiscală, dacă am impozita corect multinaţionale şi nu m asista pasiv la mutarea profiturilor în alte ţări, probabil am găsi aceşti bani”, a spus acesta.