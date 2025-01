Sindicaliștii de la metrou sunt hotărâți să înceapă o serie de acțiuni de protest în semn de nemulțumire față de ordonanța „trenuleț”, care a blocat angajările, promovările și aplicarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă semnat în decembrie 2024. Acțiunile includ pichetarea Ministerului Finanțelor, o manifestație în fața Guvernului, o grevă japoneză și, în final, o grevă de exces de zel, care ar putea afecta grav circulația trenurilor.

Adoptată pe 31 decembrie 2024, ordonanța „trenuleț” a anulat toate drepturile negociate între sindicat și conducerea Metrorex, precum și cele convenite cu premierul Marcel Ciolacu, inclusiv majorarea salarială de 1.050 de lei pentru fiecare angajat Metrorex.

Potrivit acestuia, condiția impusă de Guvern pentru majorarea salariilor – creșterea tarifelor la metrou – a fost deja îndeplinită, însă fondurile suplimentare au fost redirecționate către plata facturilor restante și a utilităților.

„Tichetele de masă – există o lege care le acordă, care spune că în niciun mod nu poate fi redusă valoarea acestor tichete. A venit o lege anul trecut ne-a luat dreptul, deşi este ilegal şi e Legea 296 care spune că nu poate să îţi ia un drept pe care l-ai câştigat, iar acum a venit ordonanţa, ordonanţă care le permite unora să crească salariile la 40% dacă au făcut-o până în octombrie, iar altora, cum suntem noi, care nu am avut voie să creştem salarii în 2024, ne interzice. Vorbim de echitate, de social-democraţie, vorbim de un Guvern care are grijă de toţi cetăţenii? Nu înţeleg cum poţi să discuţi până în 27 noiembrie, dai două memorandumuri în care permiţi aceste negocieri şi pe 28 decembrie ne informezi că le anulezi. Ce să mai creadă poporul? Ce să mai creadă cetăţenii? Îţi arăt că am un deficit de 910 persoane şi tu îmi interzici să mai angajez? Vă garantez că în curând, prin epuizare şi prin continuarea ieşirilor la pensie, nu o să ne permitem să mai scoatem trenuri în circulaţie”, a subliniat Artimon.

Liderul sindical a atras atenția asupra subfinanțării cronice și a deciziilor politice care afectează grav activitatea metroului. El a menționat cazul Magistralei 5, care a înregistrat costuri cu 75% mai mari decât estimarea inițială și o întârziere de cinci ani.

„Salariile nu sunt mari, sunt decente şi avem nişte venituri din cauza faptului că lucrăm în acest subteran destul de nociv, în condiţii speciale. Nu oamenii costă mult. Metroul ştim foarte bine, dacă vrem să-l extindem, orice staţie de metrou creşte nivelul subvenţiei. Toate pierderile din ultimul an sunt generate de faptul că Ministerul de Finanţe nu a acordat sumele necesare respectării contractului de servicii publice de transport. Dacă ţi-ai asumat să plăteşti un miliard de lei prin contractul de servicii publice de transport metroului şi tu mi-ai plătit doar 750-800 de milioane lei, de ce te miri că am 200 de milioane datorii? Că eu din ce am putut să încasez de la oameni am luat. Mi-ai cerut în 2021 (în pandemie – n. r.) să circul cu toată flota de metrou cu 50 de oameni în ea. ‘Domnule, ai fost pe pierdere’. Păi, ‘domnule, eu nu mă plimbam cu un metrou ca să duc 50 de oameni, dar ai spus, domnule, trebuie să combatem pandemia’. Mi-ai interzis să negociez salariile în 2020, pentru că e pandemie. Am venit în 2022, am negociat, am negociat în 2023 şi acum îmi spui în 2024 – n-ai voie să negociezi, adică ai voie dar nu-i valabil. A venit 2025. Parcă vedem că şi în 2026 ne trezim cu ordonanţă care ne spune să trăiţi cu aceeaşi valoare de bani din 2023, deşi toate preţurile au crescut cu 40%. Păi cine poate să facă aşa ceva?”, a declarat Artimon.