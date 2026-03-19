”Potrivit informaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare judeţene (data de referinţă: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfăşura în peste 1.350 de unităţi de învăţământ cu elevi în clase terminale de liceu”, anunţă, joi după-amiază, Ministerul Educaţiei.

”Unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%)”, a precizat ministrul, explicând că până acum peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local. ”Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat este programată să se desfășoare în cursul săptămânii viitoare. Conform calendarului stabilit, luni va avea loc proba de Limba română, marți, 24 martie, este programată proba obligatorie a profilului, miercuri se va susține proba la alegere a profilului și specializării, iar joi este prevăzută proba de Limba și literatura maternă. Rezultatele urmează să fie comunicate pe 3 aprilie 2026.

În același timp, sindicaliștii din Educație, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, au anunțat că vor boicota simularea examenelor naționale. În acest context, simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale nu s-a desfășurat în aproape 130 de unități de învățământ.