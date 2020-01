Simona Halep a trecut, fără prea mari emoţii, şi de turul al treilea la Australian Open. Românca a învins-o pe Yulia Putintseva din Kazahstan (locul 38 WTA) cu scorul de 6-1, 6-4.

La conferinţa de presă de după meci, Simona Halep a răspuns la o întrebare legată de momentul în care se va retrage din tenis. Campioana noastră recunoaşte că a discutat recent cu fratele ei despre această situaţie şi, cel mai probabil, va proceda la fel ca şi daneza Wozniacki.

“Să vă spun cinstit, am vorbit cu fratele meu ieri despre asta. Nu m-am gândit încă, probabil o voi face la fel ca ea (Caroline Wozniacki – n.red.), să anunţ că e ultimul turneu şi apoi mă retrag. Nu pot să spun că este ultimul an, pentru că eu îmi schimb destul de des părerea şi nu e bine. Probabil că o să anunţ înaintea unui turneu şi apoi voi fi out din lumea asta”, a declarat Halep la conferinţa de sâmbătă.

Caroline Wozniacki s-a retras din tenis la Australian Open

Amintim că daneza Caroline Wozniacki a jucat, vineri, ultimul meci din carieră. Ea anunţase, înainte de Australian Open, că se va retrage din tenisul profesionist, după ce, în 2018, a fost diagnosticată cu artrită reumatoidă.

La finalul partidei, după ce nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile, Caroline Wozniacki le-a transmis fanilor că este gata pentru următorul capitol din viaţa ei: “Nici nu se putea altfel, simt că se potriveşte de minune că ultimul meu meci este unul de trei seturi şi că îmi închei cariera cu o greşeală de pe forehand. […] Sunt gata pentru următorul capitol din viaţa mea. Voi mai fi pe aici, nu ca jucătoare, dar în tenis.”

În 2018, Wozniacki cucerea singurul ei titlul de Grand Slam din carieră chiar la Australian Open, într-o finală cu Simona Halep. Pentru jucătoarea din România, acel moment reprezenta a treia finală de Grand Slam pierdută, însă, din fericire, au urmat apoi succesele de la Roland Garros şi Wimbledon.

Te-ar putea interesa și: