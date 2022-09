Pe 12 septembrie Simona Halep a avut o intervenție medicală la nas, acesta este motivul pentru care a anunțat că se retrage pănâ la sfârșitul anului din tenis, urmând o perioadă de reabilitare. Într-o postare făcută pe contul său de Instagram sportiva a explicat care este situația actuală.

„Vreau să vă informez în legătură cu situația mea actuală, să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest an și, așa cum am făcut-o mereu, să-mi împărtășesc sentimentele cu voi.

După cum știți, în februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. M-am confruntat cu anxietatea și am simțit că trebuie să mă opresc.

Am fost norocoasă, ulterior, să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început, ușor, să cred că încă pot juca un tenis bun. A existat din partea mea deschidere către tot ce mi-a spus să fac, cum să fac și cât de mult să fac. Am făcut totul.”, a scris tenismena.

Aceasta a explicat, în continuare, că a fost o perioadă foarte grea pentru ea, iar faptul că are lângă ea cel mai bun antrenor, pe Patrick, acest lucru a pus și mai multă presiune asupra situației

„Toate astea au culminat cu atacul de panică pe care l-am suferit la Paris. Am simțit că Roland Garros este turneul în care trebuie să joc foarte bine, având în vedere munca pe care o depusesem. Însă nu am reușit să gestionez presiunea și am clacat.

Apoi, am vorbit cu Patrick și i-am spus că am nevoie să mă relaxez, că nu pot evolua cu toată presiunea pe care am pus-o pe mine. I-am cerut să aibă răbdare cu mine șase luni, în care să nu aibă așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și mi-a arătat susținere totală.

După, am reușit să joc cel mai bun tenis al meu. Mai repede decât mă așteptam, după doar două luni, am reușit să revin în top 10. Obiectiv îndeplinit.”, a explicat Halep.

Tenismena a luat o pauză de la tenis din cauza problemelor de respirație pe care le avea de mai mulți ani

„Însă ulterior, când am pierdut la US Open, am realizat că sunt epuizată din punct de vedere mental. Având probleme cu respirația de mulți ani, care s-au înrăutățit, am decis să urmez sfatul medicului și să fac operația necesară.

Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare, pentru că tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu.

Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe ea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți.

Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, a încheiat Simona Halep.