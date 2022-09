Simona Gherghe a răbufnit pe rețelele de socializare după ce eu ieșit la iveală înregistrările cu o învățătoare ce a umilit o fetiță de clasa a IV-a de față cu toți colegii săi. Prezentatoarea TV nu înțelege cum astfel de personaje sunt acceptate în sistemul de învățământ românesc. Aceasta s-a arătat înfuriată și de faptul că părinții copiilor aleg să nu reacționeze atunci când apar astfel de situații.

“Nu înțeleg cum sistemul poate să tolereze astfel de personaje. Nu înțeleg cum se poate ca un astfel de om să lucreze în învățământ. Ce refuz să accept și să înțeleg este complicitatea grețoasă a părinților, care susțin învățătoarea.

Omul ăsta care umilește și jignește un copil de 10 ani. Și voi, prin tăcerea voastră, umiliți un copil. Astfel de oameni trebuie excluși din învățământ. Pur și simplu, nu au ce să caute în preajma copiilor!

Dascălii trebuie să modeleze suflete și minți, nu să le strivească!” a scris aceasta pe Facebook.

Simona Gherghe a mai spus că este profund dezamăgită de sistemul de învățământ de stat din România și de aceea a ales pentru copii săi o școală privată unde nu se întâmplă astfel de incidente.

“Acesta este motivul pentru care, cât vom putea, vom evita școlile de stat. Dascălii care urlă, jignesc, etichetează, umilesc NU au ce să caute la catedră! Nu au cum să modeleze mințile și sufletele copiilor! Din păcate, sunt foarte mulți!” a mai scris aceasta.

Învățătoarea care a revoltat România

S-a iscat un scandal teribil după ce înregistrarea în care învățătoarea Mihaela Radu jignește o elevă de clasa a IV-a din cauza greșelilor de ortografie din temă. Libertatea a făcut înregistrarea și a redat dialogul dintre dascăl și elevă.

– De ce l-a trezit mama pe Nică mai devreme? – Mama l-a trezit pe Nică mai devreme ca să-i spună câtă treabă are”.

– Ca să-i spună «am multă treabă, culcă-te la loc»?! Așa ai înțeles tu?! Ia dă încoace caietul!” Continuă, cu ton ridicat: „«La trezit»?! Așa se scrie? Și așa mi-ai spus?! Cum mi-ai citit mie răspunsul!? Că am auzit că te bâlbâiai… cum trebuia să-mi răspunzi? (…) Ia uite, și «la rugat», fetițooo! Ești clasa a IV-a, analfabetă, scrii «l-a rugat, l-a chemat» fără cratimă?! (…) Nu ți-e rușine? Cum ai ajuns, fato, în clasa a treia? Măi fetiță, măi! (…) Vai, vai, vai”.

Învățătoarea găsește și mai multe greșeli, motiv pentru care țipă și mai tare.

„Du-te la loc, hai, lasă boceala, lasă boceala! Ce să-ți povestesc… Unde te duci tu în fiecare zi? La înot? Da!? Du-te la înot și-o să ai notele… să înoți. Foarte slabă ești în ultimul timp! Uită-te și tu hal de temă, ție nu ți-e rușine?! Vă trebuie școală, nenică! Ce să faci cu înotul!? Ce să spun…”, continuă învățătoarea.

„Ia-ți caietul, ești varză! Pune mâna și învață ortograme. Și pune mâna și fă-ți temele cu seriozitate, nu în bătaie de joc! Du-te de aici, să nu te mai văd!”

Școala îi ia apărarea învățătoarei

Mama fetiței jignite a reclamat-o pe învățătoare și spune că din cauza a ceea ce s-a întâmplat, copilul ei nu mai vrea să meargă la școală.

„Din punct de vedere psihologic, este un abuz. S-a întâmplat inclusiv să-i lovească pe copii cu cartea în cap”, a declarat femeia.

Cu toate aceasta, conducerea școlii nr. 79 îi ia apărarea învățătoarei, spunând că până acum nu s-a mai întâmplat așa ceva.

„Doamna Radu Mihaela se află la final de carieră și niciodată în activitatea ei nu s-a făcut vreo altă sesizare, este prima oară când se întâmplă așa ceva. Noi toți am fost uimiți și am făcut verificări. Am vorbit cu președintele comitetului de părinți, care a fost vocea celorlalți părinți de la clasă, și nu mi s-au adus la cunoștință alte nemulțumiri legate de activitatea dumneaei”, a declarat Liliana Murguleț, directoarea școlii nr. 79 din București.