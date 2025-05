Băsescu a spus că are dubii legate de seriozitatea și comportamentul lui Simion, mai ales în plan internațional.

El a afirmat că liderul AUR face parte dintr-un tip de politicieni care au încercat fără succes să intre în contact cu președintele SUA, Donald Trump. Băsescu a comentat că acest gen de politicieni încearcă să pară mai importanți decât sunt și că oricine poate merge la Mar-a-Lago, dacă plătește.

El a mai spus că atitudinea lui Simion i se pare umilă și lipsită de demnitate și s-a întrebat cum s-ar descurca acesta într-o întâlnire cu Trump, mai ales dacă ar trebui să apere poziția României în legătură cu nerecunoașterea Kosovo. El crede că Simion ar fi gata să spună orice doar ca să fie băgat în seamă, fără să înțeleagă ce e cu adevărat important pentru țară.

Băsescu a spus că l-a observat și pe Simion, și pe „mentorul” acestuia, Georgescu, pe care l-a numit „șarlatan”, cum dau declarații în presa internațională în care vorbesc de rău România. El a subliniat că politicienii serioși nu își critică țara în afară, ci, dacă au ceva de reproșat, o fac aici, în țară.

„Simion face parte din categoria politicienilor care au tot încercat să intre în legătură cu Trump și n-au reușit. În schimb, au fost prin locurile în care se spălau vasele la Mar-a-Lago și spun că au fost la reședința lui Trump și au fost la un pas să se întâlnească cu el la intrare în toaletă. Asta e categoria de politician care e Simion și nu numai el, și ceilalți care și-au pus eticheta că ”Eu am fost la reședința lui Trump.”

Acolo se duce oricine plătește. Atitudinea lui Simion e una de slugă. Mă întreb cum ar sta el în fața lui Trump să-i spună că România nu recunoaște Kosovo. Eu am spus-o la doi președinți americani, cu toată relația bună pe care am avut-o cu ei. Ăsta cred că, înainte să ajungă să se întâlnească cu Trump, ar spune ”Eu recunosc Kosovo.”, ar fi un soi de paparudă vorbitoare care nu știe ce nevoie are țara, dar știe că el are nevoie să fie băgat în seamă.

Și am mai văzut un lucru și la el și la șarlatanul Georgescu, mentorul lui. Fără rușine dau interviuri în care pur și simplu denigrează țara. Niciun politician român și, în general, politicienii serioși nu-și atacă țara în străinătate. Dacă avem a ne ataca, ne atacăm aici, acasă la noi, dar nu dăm în marea presă internațională declarații defavorabile țării”, a declarat Traian Băsescu, duminică, în cadrul emisiunii TV „News Pass” de pe B1 TV.