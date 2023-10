Autor al cărții „Nine-Figure Mindset: How To Go From Zero to Over $100 Million in Net Worth”, Brandon Dawson vrea acum să ajute oamenii să-și atingă obiectivele personale, profesionale și financiare, scrie Gobankingrates.

Brandon Dawson și-a fondat prima afacere la vârsta de 24 de ani

Brandon Dawson și-a fondat prima afacere la vârsta de 24 de ani și a fost unul dintre cei mai tineri oameni care au sunat clopoțelul la Bursa Americană. Cu zero datorii și fără capital extern, el a fondat Audigy Group, crescând veniturile anuale la peste 35 de milioane de dolari.

Apoi a vândut Audigy Group pentru 151 milioane dolari. A obținut numeroase premii în afaceri, iar companiile sale au fost recunoscute de cinci ori in topul Inc. 500 și Inc. 5.000 al companiilor cu cea mai rapidă creștere.

Iată cele mai bune sfaturi ale lui Dawson pentru a face avere.

Include obiectivele financiare în rutina zilnică!

Dawson spune că strădania pentru atingerea obiectivelor financiare ar trebui inclusă în viața de zi cu zi.

„Nu este vorba doar despre aspirația de face o avere din nouă cifre, ci despre crearea unui ciclu obișnuit: câștigați cu sârguință, economisiți judicios și investiți strategic. Introducerea acestui ciclu în activitățile obișnuite încorporează accelerarea financiară în stilul de viață și practicile de afaceri”, sugerează el.

Faceți din venitul pasiv un pilon al strategiei financiare

Faceți din venitul pasiv un pilon al strategiei financiare. Venitul pasiv este o componentă-cheie a bogăției, susține Dawson.

„Includerea investițiilor pasive cu venituri în portofoliu poate schimba jocul”, afirmă el. „Banii ar trebui să funcționeze pentru voi, chiar și atunci când nu-i gestionezi activ.”

Dawson a folosit venitul pasiv pentru a-și construi propria avere. „Investițiile în diverse fluxuri de venituri pasive au fost un factor esențial al succesului meu financiar, permițând randamente stabile, regulate, care formează o rețea de siguranță financiară și, mai important, stimulează eforturile de investiții suplimentare”, a spus el.

Profitați de puterea silențioasă a combinării

Timpul poate fi un instrument puternic atunci când vine vorba de construirea averii.

„Nu doar acumularea profiturilor, ci și reinvestirea lor schimbă radical lucrurile, transformând, în timp, câștigurile modeste într-o forță financiară formidabilă. Reinvestirea nu doar consolidează situația financiară actuală, ci acționează și ca un catalizator pentru creșterea exponențială”, spune Dawson.

Căutați necontenit noi fluxuri de venituri

Nu ar trebui să te bazezi niciodată pe un singur flux de venituri pentru a face avere, mai spune Dawson. „Filosofia care stă la baza creșterii financiare este o căutare neîncetată a unor noi canale de venituri”, a spus el.

„Experiențele mi-au întărit convingerea că traiectoria financiară ar trebui să fie în continuă ascensiune, evitând platourile”, susține el.

Puneți accentul pe o abordare financiară agilă și flexibilă

Este important să fiți flexibil! „Flexibilitatea și adaptabilitatea în strategia financiară au fost esențiale pentru călătoria mea spre zone economice variate și în valorificarea oportunităților emergente”, a explicat Dawson.