Istoricul britanic Mark Galeotti, expert în spațiul ex-sovietic și politica rusă, scrie într-un articol publicat în cotidianul The Times că, în ciuda dorinței armatei ucrainene și a politicienilor, contraofensiva așteptată în acest an nu va aduce cel mai probabil câștiguri teritoriale semnificative pentru Kiev. Însă această ofensivă devine din ce în ce mai dificil de amânat, inclusiv din motive politice.

Ofițerii britanici care au lucrat cu armata ucraineană raportează că colegii lor sunt determinați, a declarat Galeotti. Pe de altă parte, potrivit estimărilor serviciilor de informații americane care au făcut obiectul unor scurgeri de informații, este puțin probabil ca Ucraina să obțină mult mai mult decât câștiguri teritoriale modeste.

„Până în prezent, armata ucraineană a demonstrat nu doar pricepere și determinare, ci și imaginație”, scrie Mark Galeotti, citat de BBC, menționând în același timp succesele armatei ucrainene în apărare în prima fază a conflictului.

De asemenea, ucrainenii au reușit adesea să-i surprindă pe ruși la nivel operațional și strategic, ca, de exemplu, în timpul ofensivei de la Harkov. Lovind într-un moment în care atenția Moscovei era concentrată în sud și în zone în care trupele rusești erau puține, au reușit să recucerească peste 12.000 de kilometri pătrați într-o lună.

Cu toate acestea, în timp ce ucrainenii au intrat în posesia a 230 de tancuri occidentale noi și recondiționate și 1.550 de vehicule blindate, ei nu dispun încă de apărarea aeriană adecvată pentru orice ofensivă majoră.

Experții occidentali nu sunt, de asemenea, siguri dacă comandanții de rang înalt vor fi capabili să se adapteze la noile sisteme la fel de bine ca și soldații care le operează.

„Cu toate acestea, Kievul nu are altă opțiune reală decât să lanseze o ofensivă majoră în primăvară sau vară”, a declarat Galeotti.

Zelenski trebuie, de asemenea, să echilibreze politica internă. Adepții ofensivei, precum Kiril Budanov, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, nu vor să audă de discuții cu Moscova, deși unii membri ai guvernului cred că este momentul potrivit pentru acestea.

După cum scrie Mark Galeotti, un diplomat occidental de la Kiev a descris o „experiență suprarealistă” atunci când interlocutorii săi „discută seara despre potențiale formate de negociere”, iar a doua zi dimineață „strigă că nu pot exista negocieri cu Rusia”.

#Ukraine isn’t ready for its big offensive, but it has no choice

The title is a little starker than I’d have chosen, but here’s my latest for @thetimes on the constraints on both Kyiv and Moscow (£)@UCLSSEES #UkraineRussiaWar️ https://t.co/9MurPi8EEB

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) April 30, 2023