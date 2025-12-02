Lansat în 2001 ca un startup local într-o piață în care ideea de „întâlniri online” era privită cu reticență, Sentimente.ro a crescut organic, menținându-și de la început o poziționare clară: spațiu pentru oameni care caută relații serioase, nu doar interacțiuni trecătoare. Astăzi, platforma adresează atât utilizatorii din România, cât și pe cei din diaspora, într-o comunitate matură, obișnuită să integreze tehnologia în viața personală.

Cu mult înainte ca termenul „startup tech” să intre în vocabularul curent, Sentimente.ro testa deja, în România, un model de business bazat pe comunitate, abonamente și funcționalități premium. În timp, platforma a evoluat de la simple profile și mesagerie la:

mecanisme de filtrare mai fine și recomandări mai relevante;

funcționalități de creștere a vizibilității și a credibilității profilului;

instrumente interactive, menite să încurajeze conversațiile cu sens, nu doar schimburile superficiale de mesaje.

„Când am pornit Sentimente.ro, ideea de a-ți cunoaște partenerul online era pentru mulți de neacceptat. Astăzi, pentru o mare parte dintre adulții activi, este un canal firesc de a cunoaște oameni noi. Diferența nu o mai face doar prezența în online, ci felul în care construiești încredere, setezi așteptări și spui clar: aici vorbim despre relații, nu doar despre validare rapidă”, declară Flori Dragomir, co-fondatoare Sentimente.ro.

Faptul că o mare parte a relațiilor începe astăzi online creează, pe de o parte, o oportunitate uriașă pentru platformele digitale, iar pe de altă parte, o responsabilitate reală pentru cei care le construiesc.

Piața globală a datingului online este dominată de aplicații în care logica „swipe-ului rapid” privilegiază volumul de interacțiuni, nu neapărat calitatea sau stabilitatea relațiilor rezultate. În acest context, un brand local cu o istorie de peste două decenii are de gestionat două provocări:

să răspundă așteptărilor unei generații obișnuite cu viteză și cu multiple opțiuni;

să își păstreze promisiunea inițială de relații serioase și conexiuni autentice.

„Ca platformă, îți este foarte ușor să urmărești doar indicatori cantitativi: câte mesaje, câte logări, câte profiluri noi. Însă, atunci când știm că pentru mulți oameni relația de cuplu este unul dintre cele mai importante proiecte de viață, nu ne putem opri la volum. Faptul că tot mai multe cupluri se formează online înseamnă că și responsabilitatea noastră, ca jucători în zona digitală, crește”, explică Flori Dragomir.

Insight-ul din spatele campaniei aniversare lansate de Sentimente.ro pleacă de la o realitate cunoscută multor profesioniști urbani: job – trafic – scroll – somn au devenit, pentru mulți, o rutină automată. Între aceste etape, puțin timp mai rămâne pentru a investi conștient în viața personală.

„Mesajul nostru este simplu: iubirea nu se găsește trăind pe pilot automat. Le vorbim utilizatorilor despre prezență, despre a răspunde, a iniția, a spune direct ce își doresc de la o relație. Relația cu platforma se schimbă atunci când nu o mai vezi ca pe un loc de ‘scroll’, ci ca pe un instrument pe care îl folosești conștient, pe un orizont de timp de câteva luni, ca parte dintr-un plan personal”, subliniază Flori Dragomir.

Această abordare se reflectă și în modul în care sunt construite produsele și mecanismele din platformă:

abonamentele de tip VIP, care cresc vizibilitatea și transmit clar că utilizatorul are intenții serioase;

sistemul de monede virtuale, prin care utilizatorii pot marca interes crescut (SuperLike) sau pot intra în jocuri sociale controlate (LoveGame), gândite să faciliteze conversații relevante, nu doar acumularea de „match-uri”.

În spatele acestor funcționalități se află o filozofie explicită de business: relația serioasă este obiectivul, nu un simplu slogan.

„Ne uităm la oamenii de pe platformă nu doar ca la ‘useri activi’, ci ca la persoane aflate într-un proces important al vieții lor. Există o diferență majoră între a promite rezultate rapide, cu orice preț, și a seta un cadru în care, timp de câteva luni, îți asumi să fii prezent și consecvent în căutarea ta. Noi am ales a doua variantă și vedem impactul în poveștile care se întorc la noi sub formă de cupluri și căsătorii”, adaugă co-fondatoarea Sentimente.ro.

Piața de dating online a ajuns într-un punct în care personalizarea, inteligența artificială și siguranța nu mai sunt diferențiatori, ci standard. Sentimente.ro este deja aici: folosește algoritmi de recomandare care pun în față compatibilitatea și intențiile reale, are integrare de inteligență artificială în experiența utilizatorului și mecanisme de verificare a profilului real și moderare activă.

Pentru un brand cu 24 de ani de istorie, „next step” nu mai înseamnă bifarea acestor tehnologii, ci rafinarea lor. Direcția este clară: folosirea AI și a datelor pentru a ghida utilizatorii spre conversații mai bune, pentru a semnala mai clar intențiile, pentru a detecta mai rapid comportamentele nepotrivite și pentru a crește calitatea interacțiunilor, nu doar numărul lor.

„Vom continua să investim în funcționalități care îi ajută pe oameni să comunice mai bine, să își clarifice intențiile și să iasă din modul pilot automat. Tehnologia poate susține conexiunile, dar nu poate înlocui autenticitatea. Diferența dintre un simplu serviciu digital și un produs care contează în viața oamenilor este dată, în ultima instanță, de felul în care gestionezi interacțiunea dintre utilizatori și modul în care le respecți timpul, emoțiile și așteptările”, concluzionează Flori Dragomir.

Lansat în 2001, Sentimente.ro este unul dintre pionierii pieței de dating online din România și unul dintre cele mai longevive branduri digitale locale. Platforma funcționează ca un site de dating pentru relații serioase, adresându-se atât utilizatorilor din țară, cât și celor din străinătate.

Sentimente.ro promovează conexiunile autentice, bazate pe compatibilitate și intenții clare, și oferă un mediu moderat și sigur pentru cei care își doresc un partener stabil. De-a lungul celor 24 de ani de activitate, platforma a contribuit la formarea a mii de cupluri și la numeroase căsătorii, consolidându-și statutul de reper pentru persoanele singure care caută o relație serioasă prin întâlniri online.