Am vorbit și cu Luiza Müller, Director Resurse Umane, Orange România

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Îmi este foarte greu să aleg un singur proiect. Pentru echipa noastră a fost un an cu multe proiecte de succes, proiecte dragi, în care am depus mult efort, multă dăruire și foarte multă pasiune. Proiectul pe care vreau să-l menționez este Noul ecosistem de evaluare a performanței – Let’s [email protected], proiect început înainte de pandemie, testat și validat cu colegi din întreaga companie și „lansat la apă” la final de an.

Let’s [email protected] nu este doar despre evaluarea performanței (despre ce și de ce, despre prezent și despre execuție), ci și despre dezvoltarea viitoare (despre cum și despre așteptări). Pe lângă un concept complet nou și inovativ, noul proces beneficiază și de o nouă aplicație, mult mai flexibilă și mai prietenoasă, dezvoltată de către o firmă de antreprenoriat românească, Nestor.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Sunt Orange de 23 de ani. Cei mai frumoși ani din cariera mea profesională. Ani cu extrem de multe reușite, în care am avut privilegiul de a lucra cu oameni deosebiți, ani în care am crescut ca lider și ca profesionist. Și, pentru că din cei 23 de ani, 19 am fost om de finanțe și 4 (deocamdată ) om de HR, am să vorbesc despre două proiecte mari (unul din Financiar și unul din HR): proiectul People Plan și proiectul ATOM.

People Plan este un proiect pe care l-am implementat în Financiar în anul 2014 și care mi-a deschis drumul către HR; un proiect adresat dezvoltării profesionale și personale a colegilor mei din financiar (prin programe de mentorat, planuri de carieră și pregătirea de ambasadori care să „deschidă ușile Financiarului” către întreaga companie).

Proiectul ATOM (Activate change, Team up, Own it, Make it happen) este un program de leadership, pe care l-am lansat in anul 2019 și care este în plină derulare. Este un produs CEO-HR, un program ciclic, prin care măsurăm anumite comportamente și competențe de leadership pe care organizația le-a ales ca fundamentale în maximizarea potențialului oamenilor pentru obținerea rezultatelor dorite. Programul pornește de la patru valori centrale – schimbarea, colaborarea, responsabilitatea și execuția. Precum cultura unei națiuni, și cultura unei echipe este vie, alcătuită din practici, simboluri și valori, iar ținta esențială de urmărit este „devenirea” acesteia: programul ATOM vine cu instrumentele care să însoțească devenirea fiecărei echipe înspre cea mai bună versiune a ei.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Avem în lucru două proiecte foarte mari: Skills & project market și Data Universum. Skills & project market va fi o platformă „vie” în care se vor regăsi toate skill-urile și competențele tuturor colegilor din companie (care vor fi „notate” atât de către angajați, cât și de către manageri și project manageri), toate proiectele pentru care este nevoie de resurse interne cu anumite competențe, precum și skill-urile pe care managerii și le doresc pentru viitor. Acest proiect este în strânsă legătură cu Noul ecosistem de evaluare a performanței – ciclul de dezvoltare viitoare, precum și cu proiectul ATOM.

Dacă vorbim de HR analytics în Orange, atunci vorbim despre proiectul numit Data Universum. Am realizat că volumul de date cu care lucrăm în HR este imens și că aceste date au nevoie să fie însoțite de un “vocabular”, de un set de indicatori ca fundament al analizei predictive, de un plan de integrare a surselor și de o poveste care să încheie analiza și pe baza căreia să se ia decizii de business. Data + analytics generează o concluzie bazată pe o „poveste”, pe care un simplu grafic nu o poate spune.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Nu le-aș numi probleme, le-aș numi griji: grija pentru sănătatea fizică și emoțională a colegilor noștri, grija pentru siguranța lor financiară, grija pentru sănătatea și siguranța clienților noștri, griji pe care am reușit să le depășim printr-un efort susținut la nivel de companie.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să nu înceteze niciodată să învețe, să fie curios, să creadă că totul este posibil dacă își dorește ceva cu adevărat, să lupte pentru visurile sale, să aibă curaj. Niciodată nu este prea târziu să faci o schimbare, să vrei mai mult și mai bun, dar trebuie să muncești mult, să lupți și să nu scapi nicio oportunitate.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Nu m-aș hazarda să „prezic” ce se va schimba în următorii 10 ani. Am văzut și trăit cu toții multe schimbări într-un singur an, de când a debutat pandemia, schimbări nu numai în HR, ci în toate domeniile. Cu siguranță, în viitor vom vorbi despre alte skill-uri și competențe (re-skilling și up-skilling), despre roboți, despre lucrul de oriunde, dar și despre mai multă empatie, mai multă responsabilitate socială, mai multă implicare. Cred, de asemenea, că organizațiile vor fi mai puțin ierarhice și vor funcționa mult mai agil, transformându-se chiar în „piețe” deschise de skill-uri și proiecte.

HR-ul va trebui să-și asume noi roluri, de predicție și de strategie, și va trebui să construiască împreună cu business-ul, punând la dispoziție date relevante pentru luarea de decizii educate. În același timp, va trebui acordată o atenție și mai mare securizării datelor, pe de o parte, dar și diversității, incluziunii și nediscriminării, pe de altă parte.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Vă pot spune ce nu sunt banii pentru mine: un scop. Banii nu sunt motivul pentru care mă trezesc dimineața și pentru care îmi face plăcere să mă dau jos din pat și să-mi încep ziua, fie că e zi de lucru sau zi de odihnă. Au fost ani (destui) în care nu am avut bani și acest lucru nu m-a făcut mai puțin fericită sau mai puțin mulțumită de viața mea, de familia mea, de cine sunt eu.