Ion Iliescu urmează o dietă strictă. Ajuns la onorabila vârstă de 93 de ani, fostul președinte al României este nevoit să urmeze un regim alimentar disociat. Este vorba despre o alimentație asistată biochimic. Cu ajutorul ei, în timp, poate renunța la anumite medicamente. Dieta sa a fost aprofundată de nutriționistul Ion Popa Blaga.

În copilărie, Ion Iliescu și-a consumat energia într-un mod constructiv și sănătos: făcând sport. Fostul președinte al României a jucat fotbal, volei, ping-pong, a patinat și a schiat, însă fotbalul a fost sportul său preferat pentru că „era sportul cel mai popular şi cel mai accesibil, pe lângă ţurcă şi toate astea.”

„Nu de performanţă, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan. Pe vremea mea, când eram la Olteniţa şi aveam opt ani, erau multe terenuri virane.

Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfăşura toată energia copilăriei şi a tinereţii. Am jucat şi volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru ProSport.