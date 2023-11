Luni, pe data de 20 noiembrie, Sebastian Burduja a fost ales președinte interimar al PNL București.

Potrivit acestuia, „în plan politic, Bucureştiul dă semnalul pentru o ţară întreagă, inclusiv pentru PNL. În plan economic, Bucureştiul este principalul motor de dezvoltare pentru România”.

„Mulţumesc foarte mult colegilor mei din Biroul Naţional pentru încrederea pe care mi-au acordat-o astăzi şi pentru această desemnare ca preşedinte interimar al filialei Bucureşti a PNL. Sunt conştient că este o misiune deosebit de dificilă.

Pe de o parte pentru că timpul este foarte scurt pentru pregătirea următoarelor runde de alegeri. Pe de altă parte pentru că miza Bucureştiului este una aparte. În plan politic, Bucureştiul dă semnalul pentru o ţară întreagă, inclusiv pentru PNL.

În plan economic, Bucureştiul este principalul motor de dezvoltare pentru România şi ştim că, împreună cu zona limitrofă, înseamnă jumătate din PIB al României, din tot ceea ce se produce în România. Ştim, totodată, că acest municipiu are nevoie de soluţii liberale.

Are nevoie de o dezvoltare, are nevoie să respire, are nevoie să iasă din starea de paralizie în care se regăseşte de ani şi ani de zile. Fie din cauze legate de corupţie, fie din cauze legate de nepăsare sau cauze legate de pură incompetenţă”, a declarat el după ședința BPN.