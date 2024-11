Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat noi perspective legate de re-liberalizarea pieței de energie, cu impact semnificativ asupra consumatorilor din România. Acesta a explicat cum schimbările preconizate ar putea reduce facturile pentru cei cu un consum ridicat și a reiterat angajamentul guvernului de a sprijini categoriile vulnerabile.

Burduja a oferit detalii despre măsurile de protecție socială, subliniind importanța unui model echitabil, și a vorbit despre un plan etapizat menit să stabilizeze piața energetică, protejând în același timp consumatorii finali.

Românii care consumă peste 300 de kilowați-oră lunar ar putea beneficia de scăderi de 20-40% ale facturilor la energie. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat acest lucru marți, în cadrul unui eveniment dedicat provocărilor din sectorul energetic, Energy Forum, organizat de DC Media Group.

Această reducere este posibilă datorită prețurilor existente deja pe piață, care ar putea deveni accesibile prin liberalizare. Ministrul a subliniat importanța stabilirii unui cadru clar și predictibil pentru toți actorii implicați în sectorul energetic.

Românii vulnerabili din punct de vedere financiar vor continua să primească sprijin pentru plata facturilor, indiferent de schimbările guvernamentale. Sebastian Burduja a subliniat că responsabilitatea de a proteja aceste categorii aparține statului, indiferent de partidul aflat la conducere.

„Pentru românii care sunt vulnerabili, cei care după plata facturilor ar coborî sub pragul de sărăcie, Guvernul, oricare va fi el, va avea măsuri de sprijin. Nu vom lăsa pe nimeni în urmă şi este un angajament care nu ţine de un partid sau altul, ţine de o responsabilitate pe care orice Guvern o are. Orice stat din Uniunea Europeană a făcut aceste lucruri”, a explicat Burduja.

Ministrul a sugerat că subvenționarea ar trebui să fie bazată pe veniturile gospodăriilor, și nu pe consum, considerând acest model mai echitabil. Potrivit oficialului, o astfel de schimbare ar putea intra în vigoare începând cu 1 aprilie.

Pentru a asigura stabilitatea pieței energetice, autoritățile intenționează să implementeze un program etapizat de vânzare a energiei electrice. Acesta ar urma să includă un calendar clar și predictibil pentru toate părțile implicate.

Acest program ar trebui să fie definit până la sfârșitul lunii ianuarie, astfel încât producătorii, distribuitorii, furnizorii și clienții finali să știe la ce să se aștepte. Ministrul a subliniat că scopul este reducerea impactului asupra consumatorilor, în special a celor cu venituri mai ridicate, care nu vor resimți semnificativ ajustările de preț.

România se află într-o situație delicată în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, importând în prezent 1.459 de megawați pentru a acoperi deficitul de producție. În momentele de vârf, cum ar fi dimineața sau seara, importurile pot depăși 2.300 sau chiar 2.500 de megawați.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat că această situație este cauzată de o producție internă insuficientă.

„România astăzi nu are suficientă energie, pur şi simplu”, a declarat Burduja, adăugând că anul trecut sectorul energetic a avut rezultate bune, datorită condițiilor meteorologice favorabile.

Sebastian Burduja a menționat că anul trecut a fost unul deosebit de bun pentru sectorul energetic, datorită unor condiții meteorologice favorabile, cum ar fi precipitațiile abundente și vântul puternic.

„Pur şi simplu am fost norocoşi. Am avut o producţie hidro mare, a plouat mult, a bătut vântul, deci suntem la mâna lui Dumnezeu şi în sectorul energetic”, a declarat ministrul.

Totuși, în acest an, România se confruntă cu o lipsă de energie internă, motivul principal fiind lipsa investițiilor în infrastructura energetică.

Ministrul a subliniat și pierderile semnificative în capacitatea de producție din 1989 până în prezent și problema diferențelor de preț.

„Dacă noi, faţă de 1989, am pierdut jumătate din capacitatea de producţie în bandă, fără să punem mare lucru în loc, în afară de un val de energie regenerabilă, până în 2012, cu siguranţă asta este explicaţia situaţiei în care ne găsim astăzi. Mai există o explicaţie – şi n-am ascuns faptul că pe masa miniştrilor Energiei la nivel european, am adus problema diferenţelor de preţ între Europa de Vest şi Europa de Est”, a adăugat acesta.

Ministrul a atras atenția asupra unui alt aspect important: România se află într-o piață europeană unică, dar întâmpină dificultăți din cauza lipsei de interconexiuni între anumite state, cum ar fi Austria și Slovacia.

Burduja a subliniat că, deși România a respectat angajamentele de decarbonizare și a închis grupuri pe cărbune, capacitatea sa de producție nu a fost înlocuită cu suficiente investiții.

„România este un foarte bun cetăţean european în sectorul energetic. De ce? Am făcut tot ce ni s-a cerut. Am intrat pe traiectoria de decarbonizare? Am intrat. Am închis în trecut grupuri pe cărbune? Le-am închis. De aceea am ajuns astăzi să fim dependenţi pe anumite intervale orare de importuri – şi suntem cu o capacitate de interconectare de 3.500 de megawaţi.

Avem 10 linii, erau nouă până de curând, acum avem şi Reşiţa-Pancevo, urmează încă cel puţin două sau trei linii cu Republica Moldova, încă două cu Ucraina, deci o să nu ducem undeva la 16 linii în următorii doi-trei ani. Ori, dacă noi avem un vârf de producţie de 6.000 – 6.500, poate 7.000 dacă ne străduim şi ne ajutăm vremea, înseamnă că putem, teoretic, să exportăm cam jumătate din această capacitate. Nu este cazul altor state europene şi atunci am cerut dreptate. Am cerut un lucru de bun simţ, moral, să avem nu doar obligaţii, ci şi aceleaşi drepturi pe piaţa integrată a energiei”, a explicat ministrul, solicitând o accelerare a interconectărilor și a investițiilor în infrastructura energetică.