Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat joi, la un eveniment de specialitate, că Ministerul Energiei va lansa până la sfârșitul anului o nouă schemă de sprijin pentru stocare..

El a cerut 150 de milioane de euro pentru acest proiect și se așteaptă ca suma să fie aprobată. Ministrul speră să lanseze noua schemă până la sfârșitul anului, poate chiar mai devreme. Cei care nu au accesat fonduri prin PNRR vor putea aplica pentru Fondul pentru Modernizare, care are un buget mai mare și termeni mai flexibili.

„La comitetul de investiţii din 22 octombrie am prioritizat stocarea. Am cerut 150 de milioane de euro, ne aşteptăm ca acest lucru să fie aprobat. Deci, până la finalul acestui an, noi sperăm chiar mai curând, să lansăm o nouă schemă de 150 de milioane de euro. Deci, cine n-a prins pe PNRR are şansa să aplice pe Fondul pentru Modernizare cu un buget şi mai generos – şi poate cu un interval de timp în care să livreze proiectul ceva mai flexibil. Stocarea înseamnă şi hidrocentrale cu acumulare prin pompaj. Lucrăm la un proiect de act normativ care să regleze nedreptăţile, dubla taxare, iar schema să se aplice şi la stocarea în baterii, dar şi la hidrocentralele cu acumulare prin pompaj”, a declarat Sebastian Burduja, la evenimentul South East Europe Green EPC.