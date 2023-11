Așadar, Sebastian Burduja a explicat că România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. Acestea ne vor ajuta să rămânem competitivi și să devenim un exemplu, potrivit ministrului.

Ministrul Energiei a fost prezent la o conferinţă organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME).

În cadrul evenimentului, acesta a subliniat că țara noastre are tot ce este necesar pentru a fi un exemplu în sectorul energetic.

„România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. În primul rând oamenii, dumneavoastră şi toţi ceilalţi experţi în sectorul energetic pe care România îi are.(…) În al 2-lea rând, România chiar este o ţară binecuvântată de Dumnezeu. Are tot ceea ce îi trebuie în sectorul energetic şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi, are toate ingredientele să fie un exemplu în România”, a declarat Sebastian Burduja.