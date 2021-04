Vista Bank a preluat Crédit Agricole Bank România. Consiliul Concurenței și-a dat acordul

Consiliul Concurenţei a trimis un comunicat de presă prin care informează că marți, 27 aprilie, a autorizat tranzacția prin care Vista Bank România SA preia Crédit Agricole Bank România. După ce elementele cu caracter confidențial vor fi eliminate din decizie, acesta va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă.

“În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, precizează autoritatea de concurenţă.

Atât Vista Bank Romania, cât şi Crédit Agricole Bank Romania sunt instituţii de credit care oferă o gamă variată de servicii bancare pentru persoane fizice şi persoane juridice.

Despre Vista Bank România

Vista Bank este prezentă pe piața bancară din România începând cu anul 1998, fiind cunoscută anterior sub numele de Marfin Bank. Prin rețeaua de 31 de sucursale se adresează clienților persoane juridice medii și mari, precum și clienților persoane fizice cu venituri peste medie și ridicate, cu o ofertă atractivă de produse financiare moderne și adaptate nevoilor fiecărui client. În iulie 2018, banca a fost preluată de un nou acționar, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din sud-estul Europei. Această nouă perioadă a venit cu transformări importante pentru bancă, în beneficiul clienților și angajaților.

Despre Crédit Agricole Bank România

Datorită modelului său de bancă universală centrată pe relația cu clientul – legătura strânsă dintre băncile sale universale și activitățile specializate – reafirmată prin noul său slogan „a whole bank just for you“, Crédit Agricole își sprijină clienții în toate proiectele lor personale și profesionale, oferind o gamă largă de servicii: servicii bancare curente, credite, economii, asigurări, gestionare a activelor, imobiliare, leasing, factoring, servicii financiare pentru companii mari, servicii pentru investitori.

Aflată în slujba a 51 de milioane de clienți din întreaga lume, grupul se distinge, de asemenea, prin modelul sau distributiv, o bancă centrată pe relația cu clientul pe toate canalele de deservire, precum și prin mobilizarea celor 141.000 de angajați care fac din Crédit Agricole o bancă dedicată relațiilor cu clienții.

Fundația Crédit Agricole se bazează pe relațiile cooperatiste și mutuale, date de cei 9,3 milioane de asociați și aproape 31.000 de administratori ai băncilor locale și regionale, acest mod specific de organizare asigurându-i stabilitatea și durabilitatea. Soliditatea sa provine și din valorile de transparență, relația cu clientul, responsabilitate și deschidere către lume și comunități locale, pe care le cultivă de 120 de ani.

Politica de responsabilitate socială a Crédit Agricole este esența identității sale ca bancă receptivă și loială în timp. Această atitudine se regăsește în produsele și serviciile oferite și influențează toate activitățile sale. Acesta este un factor cheie în performanța generală și un vector puternic de inovare.