România traversează o perioadă critică pentru industria IT, care numără aproximativ 200.000 de angajați. Decizia de a elimina scutirile fiscale pune o presiune suplimentară asupra unui sector deja confruntat cu dificultăți economice. În lipsa consultării publice, măsurile fiscale au fost adoptate, lovind puternic în veniturile angajaților și în bugetele companiilor.

Deși facilitatea de scutire a impozitului pe venit pentru angajații din IT era promisă până în 2028, aceasta a fost eliminată brusc.

Angajații, care până în 2024 erau scutiți de plata impozitului pentru sume până în 10.000 de lei și de contribuția opțională la Pilonul 2, vor fi taxați integral începând cu anul 2025.

Sindicatele critică această măsură, subliniind lipsa unei consultări prealabile. Edward Crețescu, președintele ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii), avertizează:

Un exemplu concret arată că un programator cu un salariu brut de 15.000 de lei va pierde 1.109 lei din netul lunar. Astfel, salariul său net va scădea de la 9.884 de lei la 8.775 de lei.

Deciziile fiscale vin într-un moment dificil, în contextul în care industria IT globală trece printr-un val masiv de concedieri.

Datele arată că peste 500 de companii din întreaga lume au renunțat la aproximativ 150.000 de angajați doar anul trecut. Aceste pierderi se resimt și în România, unde sectorul trece printr-o reorganizare, iar măsurile de austeritate sporesc incertitudinile.

Florentin Iancu, lider sindical, avertizează că eliminarea scutirilor fiscale poate determina relocări ale companiilor:

Sectorul IT contribuie semnificativ la economia României, reprezentând peste 7% din PIB. Cu toate acestea, anul trecut nu a adus o creștere economică remarcabilă, iar companiile din industrie au planuri financiare prudente pentru 2025.

Tudor Ciuleanu, CEO al unei companii IT, subliniază că angajații nu vor mai beneficia de creșteri salariale semnificative:

„Știu că multe companii nu au făcut creșteri în 2024 și planul pentru 2025 este similar. Ca urmare angajații care erau obișnuiți cu creșteri de 10 – 20 – 30% pe an în IT vor avea un an doilea an consecutiv cu stagnare, poate chiar scădere”.