Se scumpesc alimentele? La Ministerul Agriculturii au avut loc discuții privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Concluziile vor fi însă prezentate abia săptămâna viitoare, după o altă rundă de discuții cu procesatorii. Acestea vor avea loc în contextul în care retailerii au venit cu o nouă variantă de lucru. Mai exact, aceasta presupune introducerea unui mecanism prin care să se intervină punctual la unele produse care înregistrează fluctuaţii mari de preţ.

„Am avut o discuţie pe ordonanţa privind plafonarea adaosului comercial. Am discutat aspectele privind alimentele de bază trecute în ordonanţă, care este valabilă până pe 31 ianuarie. Bineînţeles, am discutat şi de cantităţi, am discutat şi despre faptul că nu a fost penurie de alimente, aşa cum se spunea în spaţiul public, că ar exista posibilitatea să fie penurie de alimente.

Am analizat, bineînţeles, şi stocurile pe care le deţin retailerii în momentul de faţă, pentru că atunci când dai un act normativ de prelungire sau nu-l mai dai sunt nişte business-uri care trebuie gestionate corect privind şi stocurile pe care le au. Continuăm discuţiile şi cu procesatorii şi, după aceste discuţii, la solicitarea Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale, o să avem o întâlnire şi la Guvern şi cu domnul prim-ministru”, a declarat, miercuri, 17 ianuarie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.