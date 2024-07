Colegul său, strategul- șef Philippe Gijsels, s-a oferit să ajute. Împreună au creat un nou cadru, care este explicat în cartea lor, intitulată ”The New World Economy In Five Trends”.

Potrivit Forbes, dacă doriți să construiți investiții pe termen lung, cartea este un bun punct de lansare. Ea subliniază forțele de ardere lentă care vor modela piețele în următorul deceniu. Recomandările autorilor sunt în primul rând pentru așii în economie, dar există și câteva idei specifice.

Cele cinci tendințe sunt (1) Inovație (2) Climat (3) Multi-globalizare (4) Datorie și (5) Îmbătrânire.

1. Patru dintre tendințele lor indică o creștere a inflației și a ratelor dobânzilor

Dar cartea lui De Leus & Gijsels (DLG) are, în principal, un ton optimist.

Dar, din moment ce ratele dobânzilor și inflația sunt atât de importante, trebuie să fim atenți la ele. Cei doi autori se așteaptă ca ambele să rămână la nivelurile actuale sau peste ele, nu întotdeauna, dar în medie.

Societățile îmbătrânite sunt inflaționiste – bătrânii cumpără mai multe bunuri și servicii decât produc. Iar lumea îmbătrânește mai repede decât ne așteptam acum câțiva ani.

Datoria guvernamentală este la niveluri fără precedent în timp de pace. Va fi greu să reziști tentației de a permite inflației mai mari să reducă povara plăților dobânzilor. Piețele încă nu cred că acest lucru se va întâmpla. Odată ce se va ajuge acolo, ratele vor include o primă de risc mai mare, menținând randamentele obligațiunilor mai ridicate.

Multi-globalizarea este, de asemenea, inflaționistă. Lanțurile complexe de aprovizionare au dus la mărfuri ultra-ieftine. Producția „Friend shoring” va fi mai scumpă. Acest lucru se manifestă într-un deficit comercial mai mare al SUA, deoarece bunurile fabricate anterior în China sunt asamblate în altă parte.

Atenuarea schimbărilor climatice va fi costisitoare. Nevoile vaste de investiții vor exercita o presiune uriașă asupra prețului inputurilor necesare și a prețului capitalului (ratele dobânzilor).

2. Inovarea proceselor va declanșa creșterea productivității

Vestea bună este că inovația ar putea (în cele din urmă) să fie suficient de puternică pentru a contracara presiunea ascendentă asupra ratelor și inflației.

DLG consideră că ne îndreptăm către un val de inovații de „proces” condus de AI, imprimare 3D, biologie sintetică și, eventual, energie regenerabilă ieftină.

Lumea a mai experimentat acest tip de inovație și rezultatele au fost benefice. Gândiți-vă la impactul combinat al electricității și al liniilor de asamblare asupra producției de mașini. A existat o expansiune dramatică a producției și o scădere a costurilor unitare, ducând la o creștere mai mare a PIB-ului și la salarii reale mai mari.

Acest lucru este diferit de produsele digitale din ultimele decenii. Aceste inovații au adus beneficii utilizatorilor, dar în multe cazuri nu au generat creșterea PIB-ului.

Ei folosesc Wikipedia ca exemplu. Este un bun digital cu valoare economică clară. Totuși nu se plătește pentru asta. Existența sa ne face mai bine într-un sens mai larg, dar această bunăstare nu se traduce într-o activitate economică mai mare.

Inovarea proceselor are loc deja, dar DLG consideră că efectul total este încă la 5-10 ani distanță. Atunci, productivitatea ar putea crește cu 1,5-2% pe an. Creșterea economică rapidă rezultată ar permite scăderea nivelului datoriilor/PIB, declanșând un cerc vicios de inflație și rate mai scăzute.

3. Cupru/Aur: Zidul cererii și ofertei limitate

Atât cuprul, cât și aurul se tranzacționează aproape de maximele istorice. DLG cred că prețurile vor ajunge mult mai sus.

Dintre metalele esențiale pentru tranziția energetică, cuprul pare cel mai puțin probabil să fie înlocuit cu o nouă tehnologie.

Minele existente nu pot satisface cererea anticipată, iar dezvoltarea minelor noi durează. Managerul fondului de mărfuri, Andurand, a postat o poveste similară despre cererea care depășește cu mult oferta.

Iar guvernele piețelor emergente, pe deplin conștiente de valoarea cuprului, ar putea naționaliza minele și se pot asocia pentru a forma un cartel asemănător OPEC pentru a controla piața.

Viziunea optimistă a DLG asupra fluxurilor de aur provine din două surse – o inflație mai mare și o dorință de diversificare față de dolar. Oferta de aur se extinde cu câteva procente în fiecare an, astfel încât cererea în creștere din partea celor care caută diversificare poate duce la creșterea prețurilor.

Cartea vorbește despre companii miniere de aur ,cu zăcăminte de cupru neexploatate în minele existente. Aceste livrări de cupru ar putea fi dezvoltate rapid, permițând companiilor să beneficieze de creșterea prețurilor ambelor metale.

4. Un pod din gaz (natural)

DLG susține că multe companii de combustibili fosili sunt perdante pe termen lung, deoarece activele lor sunt blocate din cauza scăderii cererii, taxelor și reglementărilor.

Deocamdată există o nevoie continuă de combustibili fosili pentru a produce energie atunci când sursele regenerabile nu pot satisface cererea crescândă de energie din IA.

Gazul natural este cel mai curat combustibil fosil și, prin urmare, pare să aibă un loc important.

Cât se va întinde acel pod nu se știe, dar pariurile pe infrastructura de gaze naturale pare o modalitate bună de a acoperi inflația și de a obține expunerea la IA.

5. Bunicii noștri nu vor prăbuși piața

O poveste legată de îmbătrânire este că cei din generația boomer vor prăbuși piața, vânzând acțiuni pentru a-și finanța anii ieșirii la pensie.

DLG sunt sceptici. Nu există prea multe dovezi că procentul activelor investite în acțiuni se poate prăbușește, pe măsură ce omul îmbătrânește. Explicația lor este simplă: poate că bunica are prieteni care au atins suta de ani și se ține de acțiuni pentru a-și crește portofoliul în cazul în care va ajunge și ea la o sută de ani. Poate că economisește pentru a acoperi costurile mari ale îngrijirii sănătății sau poate vrea doar mai mulți bani să-i lase nepoților!