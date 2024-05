România, noua „poartă” a Europei. Premierul României, Marcel Ciolacu, a reamintit că Turcia este cel mai important partener economic al României non-UE. Aceasta reprezintă o formă de respect pentru un stat vecin și prieten. În momentul în care a avut loc marele cutremur în Turcia, România a fost primul stat care a trimis echipaje și ajutor umanitar. Deși toată lumea are un interes în relațiile bilaterale, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nu l-a consultat în legătură cu fabricile de armament. Totuși, el a afirmat că a comunicat clar că, în cazul în care Turcia va obține contracte pentru armament în urma licitațiilor, a solicitat ca producția armelor să aibă loc în România.

România deține energie și gaze și că este oportun să discute cu Turcia în acest sens. În prezent, România este considerată noua poartă a Europei. În urma evenimentelor din Ucraina, țara noastră a devenit din punct de vedere geostrategic o țară din centrul Europei. Se vor dezvolta noi rute. Harta Europei se schimbă, având în vedere că principala rută a gazelor din Caucazul de Sud și din Asia trece prin Portul Constanța și prin porturile dunărene.

„Cel mai important partener economic al României non-UE este Turcia. Pentru ei, este o formă de respect pentru un stat vecin și un stat prieten. Când a fost cutremur în Turcia, primul stat care a trimis echipaje și ajutor a fost România. Toată lumea are un interes, dar domnul președinte Erdogan nu m-a întrebat pe mine despre fabricile de armament, dar i-am spus foarte clar: dacă Turcia va câștiga contracte pentru armament, în urma licitațiilor, eu am cerut ca toate aceste arme să se producă în România. Țara noastră are energie, are gaze. Bun, aducem gaze și cum să nu mă duc eu să vorbesc cu Turcia.

România este noua poartă a Europei. În acest moment, harta Europei s-a schimbat, România nu era o țară din centrul Europei. După nenorocirea din Ucraina, cu războiul cu Rusia, România a devenit o țară din centrul Europei, din toate punctele de vedere, în special geostrategic. Se fac noi rute, se schimbă hărțile, pentru că principala rută a gazelor din Caucazul de sud și din Asia vin prin Portul Constanța și porturile dunărene. Normal că trebuie să vorbesc și cu Turcia, pentru că pe acolo se trece.”, a spus el, joi, într-o intervenție TV.