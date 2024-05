Precizările au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă comune susţinute alături de premierul Marcel Ciolacu, aflat în vizită, în Turcia, la Ankara. Liderul turc a subliniat că legăturile economice constituie locomotiva relaţiilor bilaterale.

Preşedintele Turciei a declarat că relaţiile dintre Turcia şi România se dezvoltă pe zi ce trece datorită vizitelor la nivel înalt, invocând în acest sens şi vizita recentă efectuată de către vicepreşedintele Cevdet Yilmaz, ministru al apărării naţionale şi al afacerilor externe.

„În timpul mandatului meu de prim-ministru, am adus relaţiile noastre cu România la nivelul de parteneriat strategic în anul 2011. Astăzi, prin declaraţia comună pe care am semnat-o cu domnul prim-ministru, am asigurat înfiinţarea Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt Turcia-România. Am prezidat prima şedinţă a acestui mecanism. Astfel, am luat o nouă cotitură istorică în relaţiile noastre”, a spus preşedintele turc.