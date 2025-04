Anunțul lui Ciolacu vine după rezultatele pozitive ale unor teste realizate în România privind un nou tip de sateliți de telecomunicații.

În urma acestor evoluții, Ciolacu a mandatat Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) să promoveze activ revizuirea reglementărilor internaționale privind sateliții. Concret, România susține revizuirea limitelor EPFD (Equivalent Power Flux Density), un aspect tehnic esențial în operarea sateliților NGSO (non-geostaționari).

Președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, a reacționat prompt, mulțumind premierului Ciolacu pentru sprijin și afirmând că acesta este „un pas incredibil pentru a conecta toți românii cu internet de mare viteză în bandă largă”.

Thank you @CiolacuMarcel! This is an incredible step to helping connect all Romanians with truly high-speed, low-latency broadband. @ANCOM is doing great things https://t.co/MGsQVVqeHA

— Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) April 29, 2025