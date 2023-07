Rusia va începe să testeze o versiune digitală a monedei rublei începând cu luna august, a anunțat marți agenția de presă Interfax, citând Banca Centrală.

Rusia începe testarea rublei digitale

Rusia, la fel ca multe alte țări, a dezvoltat în ultimii doi ani moneda digitală în încercarea de a-și moderniza sistemul financiar și de a se opune criptomonedelor precum bitcoin.

Astfel, testarea rublelor digitale pe tranzacții reale cu clienți reali ar putea începe încă din luna august, a declarat pentru TASS șeful Comitetului Dumei de Stat pentru piața financiară, Anatoli Aksakov.

Duma de Stat este camera inferioară a parlamentului rus.

„Ne așteptăm ca proiectul pilot să fie lansat în august. Pentru că, în principiu, toți participanții la proces sunt la început, toată lumea așteaptă semnarea legii”, a spus el.

Legea privind rubla digitală a suferit modificări

Deputatul a menționat că, înainte de adoptarea legii, au fost aduse o serie de modificări la aceasta. În special, a fost clarificat conceptul de monede digitale ale statelor străine, care va fi necesar pentru posibilitatea schimbului de monede naționale digitale în decontările internaționale.

De asemenea, conform legii, în cazul falimentului unei persoane juridice, rublele digitale vor trebui să fie contabilizate într-un cont special al debitorului.

Totodată, legea clarifică faptul că acțiunile de combatere a fraudei se vor aplica și rublelor digitale. În același timp, interacțiunea diferitelor servicii, cum ar fi Banca Centrală, FSB, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse și altele, a fost definită mai clar pentru a asigura securitatea și funcționarea neîntreruptă a platformei de ruble digitale.

Banca Rusiei are în plan să lanseze oficial rubla digitală în anul alegerilor prezidențiale din 2024. Acesta ar fi un an important pentru Rusia, deoarece se așteaptă ca țara să organizeze alegeri prezidențiale în martie 2024, iar președintele în exercițiu Vladimir Putin are dreptul constituțional de a fi reales.

Europa vrea să lanseze un euro digital

Incertitudinile privind euro digital sunt alimentate, în mare parte, de campaniile de dezinformare. Pe rețelele de socializare circulă zvonuri privind eliminarea banilor gheaţă pentru a permite o supraveghere generalizată a cetăţenilor, prin intermediul controlului achiziţiilor şi tranzacţiilor lor financiare.

Moneda electronică nu va fi însă decât o alternativă suplimentară, care va completa numerarul. Stocat pe un card sau pe telefonul mobil, aceasta va reprezenta o opţiune de plată care va conserva anonimatul.

China deja testează yuanul digital, iar Marea Britanie și SUA au, de asemenea, în vedere o versiune electronică a monedelor lor.

„Atunci când totul devine digital, de ce moneda băncii centrale să fie singura care rămâne sub formă de hârtie?”, a spus François Villeroy de Galhau.