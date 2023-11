Proiectul care ar urma să schimbe Codul Rutier propune în primul rând stabilirea unor norme de comportament pentru polițiștii rutieri, pentru a asigura interacțiuni civilizate și eficiente cu participanții la trafic.

„În vederea stabilirii unor relații civilizate, calme și deschise, autoritatea competentă stabilește reguli de comportament specifice polițistului rutier în relația cu participanții la trafic și le supune Guvernului spre aprobare prin hotărâre”, se arată în documentul respectiv.

Se schimbă Codul Rutier

În plus, sunt prevăzute schimbări care vizează limitarea puterii vehiculelor pe care le pot conduce șoferii sub 21 de ani sau cei cu experiență de mai puțin de un an. Acești șoferi nu vor putea conduce autovehicule cu peste 100 CP pentru vehiculele cu motor termic și 75 kW pentru cele electrice.

Modificări au loc și ceea ce privește școala de șoferi. Astfel, numărul minim de ore de pregătire teoretică și practică pentru școala de șoferi va crește, iar examinarea pentru obținerea permisului de conducere va putea fi realizată și de examinatori persoane fizice atestate, nu doar de polițiști.

Numărul minim de ore de pregătire teoretică va fi de 25, iar cel de pregătire practică va fi de 45.

„Desemnarea examinatorului, angajat al autorității competente prevăzute la alin. (1) sau persoană fizică atestată, se realizează prin tragere la sorți”, se mai arată în proiectul legislativ.

Polițiștii nu vor mai sta cu radarele la pândă

În plus, o noutate vine și în ceea ce privește radarele și „statul la pândă”. Astfel potrivit proiectului, „folosirea dispozitivelor de măsurare a vitezei se face doar de către polițiști rutieri din autovehiculele poliției, inscripționate, sau din afara acestora, la loc vizibil pentru participanții la trafic”.

Așa că, practic, polițiștii nu mai au voie să „stea la pândă” prin mașini neinscripționate sau „prin tufișuri” pentru a-i prinde pe acei șoferi care nu respectă viteza legală pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul în care apar blocaje în circulație, polițiștii rutieri au datoria să informeze participanții la trafic despre motiv și trebuie să ia măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, precum indicarea de trasee alternative.

Toate prevederile proiectului de lege le puteți citi AICI.