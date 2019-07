Tăriceanu a declarat duminică, la Antena 3, că a primit un prim proiect de modificare a bugetului de stat şi sunt tăieri la toate capitolele, dar în schimb sunt creşteri la SRI, SIE şi STS.

„Trebuie să vă spun că am primit un prim proiect de modificare a bugetului pe 2019, elaborat de Ministerul de Fwinanţe, cu care am o mare problemă pe care i-am şi spus-o deja doamnei prim-ministru. Sunt tăieri la toate capitolele, inclusiv investiţii, inclusiv instituţiii sau ministere importante, dar în schimb este o majorare a bugetului cu peste jumătate de miliard la instituţii precum SRI, SIE, STS şi aşa mai departe. Din nou. I-am spus doamnei prim-ministru că nici politic n-o să dea bine. Sigur că eu cred că trebuie să alocăm bani la investiţii, să alocăm bani acolo unde sunt proiecte cu cofinanţare cu fonduri europene care sunt vitale şi ne vin bani înapoi”, a afirmat Tăriceanu.

Potrivit acestuia, propunerile au fost făcute de către reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe.

„Mâine (luni – n.r.) cu doamna prim-ministru vom avea acest subiect de discutat foarte serios pentru că eu nu cred că prioritatea României este finanţarea instituţiilor de forţă în statul român”, a mai spus Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: