Global Entrepreneurship Monitor arată că, anul trecut, mai mult de jumătate dintre români (52,6%) considerau că este ușor să începi o afacere. Dar și mai mulți (58,1%) se temeau de eșec.

O frică întemeiată având în vedere că, potrivit datelor Eurostat, 51% dintre companii eșuează înainte de a împlini cinci ani de activitate, conform Infofinanciar.

Zsuzsanna Benedek și soțul ei, Zsolt, se numără printre cei care au reușit. Și nu doar că au supraviețuit, ci și-au dezvoltat propria afacere la un nivel pe care nu și l-ar fi imaginat în urmă cu 20 de ani.

Povestea business-ului pornit de soții Benedek a început în 2004-2005, într-o garsonieră din Târgu Mureș. Și cu o investiție inițială de nici 2.000 de lei, la aceea vreme.

„Soțul lucra în IT, pe partea de programare, și făcea reclame la diverse produse naturiste. Așa ne-a venit ideea să ne dezvoltăm pe nișa aceasta și ne-am deschis un magazin online. Finanțarea a trebuit să o facem din propriile resurse. Am investit o sumă mică la început, 500 de euro, pentru produse, care s-au vândut. După, am reinvestit, și iar am reinvestit și tot așa. Pregăteam noi doi coletele în garsonieră, seara, iar dimineața le ducea soțul la poștă. Așa am pornit mica noastră afacere de garsonieră“, povestește Zsuzsanna.