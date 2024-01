Protestul fermierilor din Târgu Mureș se suspendă! Florin Barbu a spus că a întâlnit fermieri dornici să rezolve, împreună cu el, problemele pe care le au și care cunoșteau actele normative adoptate săptămâna trecută de către Guvern.

„La Târgu Mureș, am găsit azi fermieri dornici să rezolvăm problemele pe care le au, care cunoșteau actele normative adoptate săptămâna trecută în Guvern, care au avut răbdare să asculte răspunsurile mele și au înțeles că eu nu vreau decât să îi ajut și să lucrăm împreună pentru a dezvolta agricultura și procesarea românească!”, a scris acesta pe Facebook .

Potrivit ministrului Agriculturii, una dintre principalele solicitări ale fermierilor este prelungirea derogărilor de la GAEC 7 (rotația culturilor) și GAEC 8 (4% pârloagă). Solicitarea a fost prezentată la Bruxelles încă din iulie 2023. Astăzi o susțin 15 state membre prin vot.

În lipsa unui răspuns din partea Comisiei Europene, fermierii i-au dat mandat să solicite plecarea din funcție a comisarului european, a adăugat Florin Barbu.

Luni, pe 22 ianuarie, în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, peste 70 de fermieri au participat la o întâlnire de peste 3 ore cu ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Fermierii din Mureș, alături de procesatorii din zonă, i-au prezentat ministrului o listă cu 13 revendicări.

Printre acestea se numără solicitarea de a interzice imediat tranzitul și importurile de cereale, semințe oleaginoase, șroturi și alte produse agroalimentare din Ucraina, inclusiv cele care sunt trecute în documente ca provenind din Republica Moldova, Ungaria sau alte țări, dar care au ca origine Ucraina.

În cadrul acestor revendicări, fermierii din Mureș au cerut, de asemenea, demersuri la Bruxelles pentru obținerea de subvenții echitabile în comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană. Aceștia doresc, totodată, compensarea pierderilor suferite de fermieri în anul 2023 din cauza importurilor necontrolate din Ucraina.

Ministrul Florin Barbu a evidențiat angajamentul financiar semnificativ pentru sprijinirea agriculturii în acest an, reprezentând cel mai mare efort bugetar înregistrat până acum în istoria României:

“Bugetul Ministerului Agriculturii este pentru prima dată când are 2% din PIB-ul României. Am prins o sumă de 100 euro pe hectar pentru toate culturile din toamna anului 2022. La rectificarea bugetară vrem să venim cu rectificare, în funcție de bugetul pe care îl are Ministerul de Finanțe, cu încă 100 euro pe hectar pentru culturile de primăvară.”