În prezent, mobilarea unei locuințe ne poate consuma mulți bani din bugetul familiei. Pentru a evita acest lucru, putem apela la conceptul de mobilă outlet, care reprezintă o punte între lux și accesibilitate. Fiecare piesă de mobilier se poate bucura de un nou capitol în casele oamenilor care apreciază frumosul și înțeleg conceptul de achiziții inteligente.

Astăzi vorbim despre povestea Andreei Bărbulescu, o antreprenoare care a decis să-și construiască o afacere în jurul unor piese unice de mobilier, oferind soluții ingenioase pentru orice spațiu, care nu sacrifică stilul și nici nu golesc bugetul clienților.

Andreea Bărbulescu a finalizat studiile superioare în două domenii, urmând în paralel Facultatea de Drept și Facultatea de Finanțe-Bănci. Timp de trei ani a activat ca expert contabil, perioadă în care se pregătea pentru cariera de judecător.

„Eu îmi doream să fie judecător, dar lucrurile nu ajung să fie mereu așa cum le planifici. În 2008, părinții mei s-au confruntat cu un colaps financiar la nivelul firmelor. Din acest motiv, au avut nevoie de ajutorul meu. Am pus pe planul doi visul meu și m-am implicat în afacerile de familie”, a spus Andreea.

Părinții săi dețineau afaceri în domenii diverse, de la un complex de benzinării la o firmă de transport.

„Totul a picat atunci, mai ales pe partea de transporturi. A fost o perioadă grea. Pe lângă sesiunea dublă de la facultăți, mergeam și îi ajutam, mă ocupam de vânzare. Conduceam chiar eu mașinile mari, nu îmi permiteam luxul să spun că nu pot. După ce am terminat facultățile, am plecat în Germania, de unde aduceam tururi cu anvelope, mergea foarte bine în perioada aceea. Totuși, în ciuda muncii și a banilor investiți, am fost obligați să închidem firmele.

Așa că am luat-o de la capăt. Nu mi-a fost frică de un nou început, sunt mereu gata să pornesc alt capitol pentru a mă putea dezvolta. În momentele grele, singurul sprijin adevărat l-am găsit în familia mea și în Dumnezeu. Ei mi-au fost alături necondiționat, au crezut în mine ,mi-au dat puterea să merg mai departe și să transform fiecare încercare într-o lecție și o nouă șansă”, a spus aceasta.