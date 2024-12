Un pensionar din România a primit patru pensii de Crăciun, în total 14.800 de lei, însă este nemulțumit! Potrivit documentului oficial, procesul de recalculare a pensiilor, care a fost destul de complex, a fost finalizat cu întârziere.

Recalcularea a implicat ajustarea a aproximativ 4.900.000 de pensii, iar pensionarii au primit atât un nou talon de pensie, cât și pensiile recalculate. În medie, pensia a crescut cu 540 de lei după recalcularea din 1 septembrie 2024. Deși acest aspect este unul pozitiv, nu toți pensionarii au beneficiat de aceleași condiții.

Pensionarii care au depus dosare noi pentru pensionare au întâmpinat dificultăți. De exemplu, unii seniori care au aplicat pentru pensie între lunile iunie și august nu au primit încă prima pensie. Principalul motiv este un sistem informatic unitar defectuos, în ciuda investiției de 2,5 milioane de euro realizată de Casa Națională de Pensii pentru modernizarea acestuia.

După o perioadă de blocaj, sistemul a început să funcționeze, însă doar dosarele depuse din luna septembrie au fost procesate. Cauza pentru care dosarele din octombrie și noiembrie nu au fost încă procesate rămâne neclară.

Un pensionar care a lucrat timp de 60 de ani a publicat pe internet decizia sa de pensionare, care indică o pensie de 3.700 de lei, obținută din 45,8 puncte, dintre care 10,8 reprezintă puncte de stabilitate. Totuși, seniorul a primit pensia cu întârziere, ceea ce l-a nemulțumit. Astfel, într-o singură zi, el a încasat patru pensii, fiecare în valoare de 3.700 de lei, ajungând la un total de 14.800 de lei.

„În sfârșit, după lupte grele duse timp de peste 100 de zile și petiție scrisă către Ministerul Muncii, Casa de pensii, am primit decizia de pensie emisă încă din 04.12.2024. Am primit astăzi și banii pe card pentru pensia din ultimile 4 luni. M-au stresat aproape 4 luni cu un răspuns care are totuși un termen legal depașit”, a povestit acesta.