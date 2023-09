Sistemul Național de Pensii din India este deschis atât angajaților guvernamentali, cât și cetățenilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Pe de altă parte, vechea schemă de pensii a fost concepută doar pentru angajații guvernamentali.

Angajații guvernamentali au cerut reintroducerea Vechii Scheme de Pensii (OPS), deși noua schemă de pensii din cadrul Sistemului Național de Pensii (SNP) vine cu numeroase beneficii.

Ambele scheme au fost concepute pentru a oferi pensie lunară angajaților guvernamentali. Unele state, inclusiv Rajasthan, Himachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh și Punjab, au reluat vechiul sistem de pensii, arată Zeebiz.

În aceste condiții, mulți și-au pus întrebarea dacă nu cumva vechea schemă de pensii era mai bună pentru pensionari decât actualul Sistem Național de Pensii.

Vechea Schemă de Pensii prevede că un angajat are acces la un venit stabil după pensionare

Vechea Schemă de Pensii prevede că un angajat guvernamental ieșit la pensie are acces la un venit stabil după pensionare. În cadrul vechiului sistem de pensii, angajații guvernamentali primesc lunar 50% din ultimul lor salariu plus o indemnizație. Mai mult, aceștia beneficiază și de revizuirea indemnizației de două ori pe an. Plata OPS nu necesită o deducere din salariu în timpul anilor de serviciu.

Beneficiile Vechii Scheme de Pensii

Asigură venituri stabile pe toată durata vieții sub formă de pensie lunară

Nu are nevoie de deduceri din salariu, reducand astfel povara angajaților

Venitul din pensie din OPS nu atrage niciun impozit.

Contribuțiile voluntare pot fi folosite pentru a crea un fond special de pensionare

Venitul primit după pensionare este scutit de impozit

Dezavantajele Vechii Scheme de Pensii

Vechea schemă de pensii este deschisă doar angajaților guvernamentali care ies la pensie

2. Sistemul Național de Pensii (SNP) este deschis tuturor

3. Sistemul Național de Pensii, care a fost introdus în 2004, este deschis atât angajaților guvernamentali, cât și angajaților din sectorul privat. Schema a fost inițial disponibilă doar pentru angajații guvernamentali, dar în 2009 a fost extinsă, incluzând orice cetățean din grupele de vârstă de la 18 la 60 de ani. Autoritatea de Reglementare și Dezvoltare a Fondului de Pensii (PFRDA) a implementat și reglementat NPS. Sistemul Național de Pensii este împărțit în conturi Nivelul I și Nivelul II. Investițiile în contul de Nivel I nu pot fi retrase până la vârsta de pensionare, în timp ce contul de nivel II permite retragerea prematură.

Beneficiile Sistemului Național de Pensii

Oferă beneficii atât angajaților guvernamentali, cât și angajaților neguvernamentali. Contul NPS Tier II oferă mai multă libertate,, deoarece depozitele pot fi retrase oricând e necesar

Totodată, dezavantajele Sistemului Național de Pensii sunt:

Necesită o deducere din salariu

Venitul primit după pensionare este impozabil

Fondurile din contul NPS Tier I nu pot fi retrase înainte de a împlini 60 de ani

Atât NPS, cât și OPS vin cu propriile beneficii. Cu toate acestea, OPS are un dezavantaj major, prin faptul că oferă beneficii doar angajaților guvernamentali.

Pe de altă parte, NPS oferă beneficii tuturor cetățenilor. NPS îi ajută pe salariații din sectorul privat să își asigure viitorul după pensionare. În plus, NPS permite investitorilor să beneficieze de avantaje fiscale. Singurul beneficiu care face ca OPS să iasă în evidență este că nu necesită o deducere din salariu.