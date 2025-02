Cum a reușit Bulgaria să depășească România în procesul de aderare la moneda euro? România și Bulgaria au intrat împreună în Uniunea Europeană (UE) în 2007, au scăpat de Mecanismul de Cooperare și Verificare în 2023 și, din acest an, sunt ambele membre ale zonei Schengen. Însă diferențele dintre cele două țări devin vizibile când vine vorba de zona euro.

Bulgaria are planuri mai ambițioase în acest sens, iar acum pare că va merge singură pe acest drum. România, care în trecut a evoluat alături de Bulgaria în procesul de integrare europeană, a adoptat o abordare diferită în privința euro.

România a ratat deja mai multe termene pentru adoptarea monedei euro și experții estimează că țara noastră nu va intra în zona euro până în 2035. Valentin Lazea, economist șef al Băncii Naționale a României (BNR), a declarat anul trecut că momentan nu este timpul să discutăm despre euro, pentru că până în 2027 nu vom îndeplini criteriul deficitului bugetar de 3% din PIB.

În opinia lui, România avea șansa să adopte euro la începutul anilor 2010, dar această oportunitate a dispărut din cauza creșterii cheltuielilor publice și a lipsei de voință politică.

În plus, în iulie 2024, Comisia Europeană a spus că România nu îndeplinește condițiile necesare pentru a adopta euro.

Printre problemele semnalate se numără faptul că legislația României nu respectă pe deplin cerințele stabilite de UE, în special în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, rata de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung.

Dintre toate statele membre ale Uniunii Europene care încă utilizează propria monedă națională, Bulgaria este singura inclusă în mecanismul ERM II începând din iulie 2020. Acest mecanism are rolul de a stabiliza cursurile de schimb și reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru aderarea la zona euro.

Cu toate acestea, așteptările celor care sperau ca autoritățile bulgare să valorifice momentul favorabil creat de aderarea completă la spațiul Schengen și de indicatorii macroeconomici pozitivi pentru a accelera procesul de adoptare a monedei euro au fost, cel puțin parțial, înșelate.

În prima sa apariție publică, noul ministru bulgar de Finanțe, Temenuzhka Petkova, a temperat entuziasmul celor care considerau că Sofia ar trebui să solicite imediat Băncii Centrale Europene un raport excepțional de convergență, necesar pentru a evalua gradul de pregătire a țării în vederea aderării la zona euro.

Petkova și-a exprimat în continuare încrederea că Bulgaria va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2026, dar a subliniat că guvernul va solicita avizul BCE abia după prezentarea bugetului pentru anul 2025.

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a spus duminică, 23 februarie, că susține decizia Parlamentului de a cere un raport special pentru a vedea dacă Bulgaria poate intra în zona euro. El a menționat că această cerere va fi semnată „fără îndoială”.

El a comentat și o controversă recentă legată de partidul extremist „Renașterea”, care susține că o misiune secretă a Fondului Monetar Internațional (FMI) este în Bulgaria. Pe 17 februarie, liderul partidului, Kostadin Kostadinov, și câțiva parlamentari au intrat în clădirea Băncii Naționale a Bulgariei pentru a cere o întâlnire cu Dimitar Radev, dorind să afle dacă FMI a fost invitat în țară.

El a refuzat întâlnirea și a spus că aceștia nu încercau cu adevărat să discute, ci că acțiunile lor erau doar o manevră politică greșită, adresată instituției nepotrivite.

Oficialul bulgar a anunțat că Banca Națională a Bulgariei va contribui cu aproape 800 de milioane de leva la bugetul de stat în acest an. El a spus că problema legată de misiunea FMI a fost deja lămurită de Ministerul de Finanțe și de FMI, iar acuzațiile privind aceasta sunt nefondate.

Sâmbătă, oponenții de extremă-dreapta ai aderării Bulgariei la moneda euro au atacat cu cocktailuri Molotov biroul UE din Sofia. Partidul prorus de extremă-dreapta, Vazrajdane, a organizat un miting cu 2.000-3.000 de oameni care se opun introducerii monedei euro în Bulgaria.

Oamenii din extremă-dreapta cer un referendum pentru a păstra leva, moneda națională, dar Parlamentul a refuzat să organizeze unul, iar Curtea Constituțională a susținut decizia acestuia.

