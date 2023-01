Joi seara, președintele Turciei i-a propus omologului său din Ucraina ca țara sa să joace un rol de mediator în relația cu Rusia, pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări, început aproape acum un an.

„Am discutat cu preşedintele Turciei despre cooperarea în materie de securitate, în special despre situaţia Centralei nucleare Zaporojie, nu ar trebui să fie deloc invadatori acolo; de asemenea, am vorbit despre schimburi de prizonieri şi despre dezvoltarea acordului privind cerealele. Sunt bucuros să aflu că Turcia este pregătită să participe la implementarea formulei noastre de pace”, se arată într-un mesaj publicat președintele Volodimir Zelenski pe contul său oficial de Twitter.

Spoke with 🇹🇷 President @RTErdogan. Discussed security cooperation, in particular ZNPP, there should be no invaders there, the exchange of prisoners of war, the grain agreement development. Glad to hear that 🇹🇷 is ready to participate in the implementation of our #PeaceFormula.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2023