Ministrul a fost întrebat dacă în discuţiile sale cu prim-ministrul Nicolae Ciucă privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă premierul i-a spus că acei miniştri care nu ating ţintele legate de PNRR trebuie să se pregătească de remaniere.

„De câte ori! A anunţat oficial acest lucru şi au fost şi sunt discuţii pe această temă pentru că e vorba de o echipă guvernamentală care trebuie să facă eforturi şi face eforturi pentru ca la termenele asumate să ne îndeplinim mai ales componentele de reformă pe care le avem asumate şi care sunt pentru România o piatră de temelie”, a spus ministrul Proiectelor Europene.

„Ar da foarte prost” ca un ministru să plece din funcţie

Ministrul a spus că „ar da foarte prost” ca un ministru care nu reuşeşte să îndeplinească obiectivele legate de PNRR să plece din funcţie, iar o nouă persoană să preia atribuţiile acestuia.

„Ar da foarte prost, pentru că pentru ceea ce înseamnă pe de o parte implementarea Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă este nevoie de continuitate, orice schimbare care se produce în echipa guvernamentală şi în echipele de implementare ale proiectelor pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă înseamnă o reluare a discuţiilor şi a problemelor de la zero, ceea ce este în detrimentul implementării planului nostru strategic pentru că orice timp pierdut este în defavoarea implementării proiectelor şi atunci, în acest moment, domnul prim-ministru – sub coordonarea lui are loc întâlnirea aproape săptămânală în cadrul comitetului interministerial pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – este implicat personal în această problemă care este de o importanţă vitală pentru România”, a adăugat Marcel Boloş.

16 ministere sunt implicate în gestionarea PNRR

„Prolemele pe care le avem sunt binecunoscutele jaloane şi ţinte pe care trebuie să le punem în aplicare la sfârşitul fiecărui trimestru. Bunăoară, pentru trimestrul doi avem de îndeplinit 27 de jaloane cu deadline peste două săptămâni şi, aşa cum a anunţat domnul prim-ministru, este un criteriu de evaluare a performanţelor deţinătorilor de portofolii de miniştri, iar din acest punct de vedere toţi colegii şi toate echipele noastre de implementare fac eforturi pentru ca să putem să ne respectăm termenele şi să ne onorăm aceste obligaţii care contează pentru cererea de plată numărul doi pe care urmează să o depunem”, a mai spus Marcel Boloş.

Ministrul Proiectelor Europene mai spus că 16 ministere sunt implicate în gestionarea PNRR.