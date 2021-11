Vestea momentului pentru acești români! Guvernul promite salarii de bază cu 20-30% mai mari

Simultan, alte promisiuni se referă la conectarea şcolilor defavorizate la internet, achiziţia de laptopuri şi tablete pentru copiii şi profesorii care n-au avut acces la astfel de resurse până acum, digitalizarea educaţiei, crearea unui program naţional de ore remediale, acordarea unui voucher de cultură de 250 de lei pe an.

Totuși, trebuie amintit de faptul că Raluca Turcan a anunțat anterior că nu vor fi bani de alocații. Mai mult, ministrul Educației se temea din octombrie că salariile profesorilor ar putea fi în pericol în luna decembrie. Potrivit celor spuse în ziua de 26 octombrie de către Sorin Cîmpeanu, vor fi probleme cu plata salariilor profesorilor, începând cu luna decembrie, dacă nu se va putea face o rectificare bugetară.

Informațiile transmise anterior de Raluca Turcan

Raluca Turcan a transmis recent că „adevărul va ieși la iveală în prima ședință de Guvern”, când se va face rectificarea bugetară iar bugetul Ministerului Muncii va fi subvenționat cu banii necesari pentru plata pensiilor pentru luna decembrie.

„Adevărul va ieși la iveală în prima ședință de Guvern, când se va face rectificarea bugetară și va fi subvenționat bugetul Ministerului Muncii cu banii necesari pentru plata pensiilor pentru luna decembrie. Eu am spus lucrul acesta în fiecare zi în Guvern, dacă nu de mai multe ori pe zi. Am încercat să rezolv această chestiune instituțional, alături de premier și ministrul de Finanțe. Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv propunerea de Hotărâre de Guvern pentru că nu erau bani. Am fost nevoiți să luăm bani de la alocații pentru a plăti pensiile pentru luna noiembrie”, a explicat Raluca Turcan.

