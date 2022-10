Totul a început atunci când un român a postat un anunț de angajare pe un grup de Facebook. Deși oferă salarii cuprinse între 5000 și 7200 de lei, majoritatea oamenilor îi răspund că salariul este prea mic. Precizăm că este vorba despre un anunț de angajare în domeniul construcțiilor, scrie Antena 3 CNN.

Românii nu mai sunt mulțumiți de un salariu de 7200 de lei

Iată câteva dintre comentariile pe care le-a primit angajatorul român la postare.

„Dacă nici cu banii ăștia nu găsești, chiar că e nasol.”

„Eu am lucrat la el. E foarte corect cu banii. Te ajută cu bănuți. Ca și om e super ok. Am lucrat cu scule profesionale, dar în schimb cere mulți metri pe zi, eu montam în medie pe zi 12 – 14 medie zilnic și nu a fost mulțumit.”

„Nu găsești pe nimeni! Poate începători.”

„Păi eu dacă îți pun 20 de mp pe zi, tu îmi oferi 5000 de lei?”

„Nu vine nimeni la banii ăștia”.

Acestea sunt doar o parte din comentarii.

La rândul său, cel care a făcut postarea le răspunde oamenilor. El a ținut să menționeze că trebuie să mai plătească la stat încă o dată salariul pe care îl oferă.

„La 5000-7200, eu mai plătesc încă o dată la stat. Fă calculul acum”, a răspuns angajatorul într-un comentariu.

Facturile la energie și gaze ar putea crește la iarnă

Amintim faptul că, având în vedere criza la energie și gaze, specialiștii se așteaptă la o creștere a prețurilor la utilități în această iarnă. În acest sens, PNL a propus ca facturile să se calculeze nu doar pe baza consumului de anul trecut, ci a mediei consumului din aceeași perioadă a ultimilor trei ani.

O reacție în acest sens a venit din partea lui Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă. El a prezentat câteva detalii referitoare la consumul de energie, dar și cu privire la aplicarea legii.

„Consumul mare nu înseamnă că ești din start bogat, dacă trebuie să-ți încălzești casa, să-ți prepari apa caldă pentru a putea să ții o gospodărie înseamnă un consum mai mari de 300 kwh și asta nu înseamnă neapărat că ești și bogat – este o greșeală făcută prin filosofia de aplicare a acestei legi. Probabil că 1 milion de consumatori nu vor beneficia de nicio prevedere, deși nu sunt bogați”, a spus acesta.