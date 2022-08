Cei 1,5 milioane de salariaţi din România plătiţi la nivelul minim ar putea câştiga „în mână” cu 250 de lei mai mult începând dn luna ianuarie a anului viitor, informează Ziarul Financiar.

Potrivit liderului PSD, Marcel Ciolacu, salariul minim pe economie ar putea creşte de la 2.550 la 3.000 de lei brut pe lună începând din ianuarie 2023. La o creştere de 450 de lei a salariului brut, în condiţiile actuale de taxare, salariul mediu net ar ajunge la 1.774 de lei net, cu 250 de lei mai mare decât nivelul actual de 1.524 de lei net pe lună.

Marcel Ciolacu propune ca jumătate din sumă să fie acoperită de stat, iar cealaltă parte să o acopere angajatorul

„Este o discuţie. Avem acum sa­lariul minim la 2.550 de lei brut pe lună şi vrem să mergem cu el până la 3.000 de lei brut pe lună, ca să fie ca în construcţii şi în agricultură. Dar trebuie să găsim o metodă prin care jumătate din această creştere să fie suportată de stat, şi jumătate de an­ga­jator, ca să nu fie un efort prea mare pentru companii.

Practic sala­riul minim brut să crească cu 450 de lei, dar angajatorul să suporte 200 sau 250 de lei din această creştere, iar statul să acopere restul, prin dedu­ceri”, a spus, pentru ZF, Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Aceasta urmează să fie cea mai mare creștere a salariilor din ultimii șapte ani

Dacă salariul minim brut va ajunge la 3.000 de lei pe lună, cei 1,5 mi­lioane de români care sunt plă­tiţi la acest nivel vor avea salarii ma­jorate cu 16% înce­pând din ianuarie 2023. Această creştere ar fi cea mai mare din ultimii şapte ani, potrivit datelor cen­tralizate de ZF.

Social-democrații se gândesc și la o creștere a pensiilor mai mare de 5% de anul viitor

În variantele propuse de PSD, punctul de pensie ar urma sa crească fie cu 8%, adică în jur de 80 de lei în plus, fie cu 10% – adică 127 de lei în plus, sau chiar cu 12% – 190 de lei în plus.

„În fapt, pensiile vor crește cu mai mult de acel procent de 5,7 prevăzut de lege. Noi insistăm pe minum 10. Salariul minim, de la 2550 la 3000, vorbesc de brut. Și cu o parte de compensare 200 de lei, pe această diferență, pe care s-o suporte statul.”, anunțat vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, marți, într-o conferinţă de presă susţinută după ședința Consiliului Politic Naţional al PSD.