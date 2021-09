În cadrul conferinței de presă de la Tulcea, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că a fost identificată o variantă pentru ca majorarea salariului să se simtă și pe partea salariului net. Ministrul a subliniat că această variantă a fost găsită împreună cu șeful Executivului, Florin Cîțu.

„Cel mai probabil săptămâna viitoare, când vom avea Consiliul naţional tripartit, vom face o propunere sindicatelor şi patronatelor cu privire la creşterea salariului minim. Solicitarea de majorare se încadrează între 8 şi 12%, iar împreună cu premierul am identificat o variantă ancorată în indicatorii economici reali astfel încât majorarea salariului minim să fie una consistentă inclusiv pe partea de salariu net”, a declarat ministrul Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a amintit că de la începutul pandemiei măsurile active iniţiate de Guvernul României, evaluate la 7,6 milioane de lei, au dus la creşterea cu 120.000 a locurilor de muncă, doar în judeţul Tulcea fiind înfiinţate 1.142 de joburi, 280 de angajatori apărând pe piaţa forţei de muncă.

Raluca Turcan a menţionat că anul acesta investiţiile publice au fost cu 23 de miliarde de lei mai mari decât cele de anul trecut şi că anul acesta s-au creat 120.000 de locuri de muncă.

„Dacă nu am fi avut creştere economică, dacă nu am fi urmărit ocuparea şi investiţiile, astăzi nu am fi fost în punctul de a privi cu optimism spre ceea ce înseamnă finanţarea corespunzătoare a asistenţei sociale şi, de asemenea, reforma pensiilor şi salarizării în sistemul public”, a menţionat ministrul Muncii.